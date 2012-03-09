اخراج دومین گروه منافقین از اشرف / درخواست فرقه رجوی از آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، روز گذشته، دومین گروه از اعضای منافقین که تعداد آنها حدود 400 نفر بود، از اردوگاه اشرف(عراق جدید) به اطراف بغداد منتقل شدند.



بر اساس این گزارش، انتقال این تروریستها از اردوگاه اشرف در چارچوب تلاشها برای تخلیه این مکان و حل یکی از مسائل پیچیده دیپلماتیک پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی در سال گذشته به شمار می رود.



یک منبع پلیس در بعقوبه مرکز استان دیاله اعلام کرد 395 عضو این گروهک با 18 دستگاه اتوبوس به خارج از اردوگاه در نزدیک بغداد منتقل شدند.



بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی عراق در طول جاده منتهی به بغداد، کاروان اعضای منافقین را اسکورت می کردند، به هیچ یک از خبرنگاران اجازه نزدیک شدن به تروریستها داده نشد.



اولین گروه از اعضای گروهک تروریستی منافقین 17 فوریه گذشته به پایگاه سابق نظامیان آمریکایی در لیبرتی منتقل شدند، تعداد آنها 400 نفر بود که اولین عملیات انتقال این گروهک تروریستی به خارج از استان دیالی از سال 2003 محسوب می شود.



مریم رجوی از سرکردگان گروهک تروریستی منافقین گفته است همکاری در آینده در این زمینه(انتقال از اردوگاه اشرف) به تضمینهای آمریکا و سازمان ملل متحد درباره به زعم وی، حقوق اعضای این فرقه بستگی دارد.



وی مدعی شده است همانگونه که ساکنان اردوگاه اشرف، حسن نیت خود را نشان داده اند، زمان آن رسیده تا دولت آمریکا و سازمان ملل متحد حداقل تضمینها را به ساکنان لیبرتی(مکان جدید اسکان تروریستها) بدهند تا از تمام حقوقشان بهره مند شوند.



پیدا کردن مکان جایگزین در خارج از عراق برای اسکان تروریستهای فرقه رجوی به یک مسئله پیچیده تبدیل شده است.



انتقال اعضای گروهک تروریستی منافقین از اردوگاه اشرف در پی افزایش خشم وانزجار مردم دیاله و تاکید آنها بر اخراج این تروریستها صورت گرفته است، دولت عراق انتقال این افراد به لیبرتی را اولین گام برای اخراج نهایی آنها از کشور قلمداد کرده و بر عزم خود برای انجام این کار تاکید کرده است.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.

شخصیتهای سیاسی و تحلیلگران عراقی ضمن تاکید مجدد بر غیر قانونی بودن حضور گروهک منافقین در خاک عراق، خروج آنها از اردوگاه اشرف را آغاز فروپاشی این گروهک دانسته اند.