کلیات بودجه سال 91 سازمان نظام پرستاری تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیعقوب جعفری درباره مصوبات جلسه اخیر شورای عالی نظام پرستاری اظهار کرد: در این جلسه طرح نشست شورای عالی و مسئولان سازمان با هیئت مدیره ها بررسی شد که برای بررسی بیشتر به هیئت رئیسه شورا ارجاع شد، اصلاح قانون نظام پرستاری که پس از بررسی کمیسیون حقوقی شورا و تصویب نهایی شورای عالی نظام پرستاری به مجلس ارسال خواهد شد از دیگر مصوبات این جلسه بود.

وی گفت: همچنین در این جلسه چگونگی برگزاری مراسم روز پرستار به تصویب رسید.

جعفری ادامه داد: جلسه روز چهارشنبه شورای عالی نظام پرستاری در چابهار و با حضور مسئولان چابهار و کنارک برگزار شد و هیئت مدیره نظام پرستاری استان سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری افزود: اجرانشدن دقیق و قابل قبول قانون ارتقای بهره وری، پرداخت نشدن کارانه و اضافه کار پرستاران به مدت 6 ماه و وجود برخی مشکلات در پانسیون پرستاران از مشکلات مطرح دیگری بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جعفری یادآور شد: همچنین صدیقه سالمی معاون فنی سازمان و دبیر شورای عالی نظام پرستاری کارگاه پرستار و قانون را برگزار کرد.

بر اساس این گزارش، چهل و یکمین و چهل و دومین جلسه شورای عالی نظام پرستاری کشور به دعوت هیئت مدیره نظام پرستاری چابهار 17 و 18 اسفند در این شهر برگزار شد.