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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

کلیات بودجه سال 91 سازمان نظام پرستاری تصویب شد

کلیات بودجه سال 91 سازمان نظام پرستاری تصویب شد

رئیس شورای عالی نظام پرستاری از تصویب کلیات بودجه سال 91 این سازمان و ارجاع آن به معاونت پشتیبانی و کمیسیون برنامه و بودجه سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیعقوب جعفری درباره مصوبات جلسه اخیر شورای عالی نظام پرستاری اظهار کرد: در این جلسه طرح نشست شورای عالی و مسئولان سازمان با هیئت مدیره ها بررسی شد که برای بررسی بیشتر به هیئت رئیسه شورا ارجاع شد، اصلاح قانون نظام پرستاری که پس از بررسی کمیسیون حقوقی شورا و تصویب نهایی شورای عالی نظام پرستاری به مجلس ارسال خواهد شد از دیگر مصوبات این جلسه بود.

وی گفت: همچنین در این جلسه چگونگی برگزاری مراسم روز پرستار به تصویب رسید.

جعفری ادامه داد: جلسه روز چهارشنبه شورای عالی نظام پرستاری در چابهار و با حضور مسئولان چابهار و کنارک برگزار شد و هیئت مدیره نظام پرستاری استان سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری افزود: اجرانشدن دقیق و قابل قبول قانون ارتقای بهره وری، پرداخت نشدن کارانه و اضافه کار پرستاران به مدت 6 ماه و وجود برخی مشکلات در پانسیون پرستاران از مشکلات مطرح دیگری بود که در این جلسه  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جعفری یادآور شد: همچنین صدیقه سالمی معاون فنی سازمان و دبیر شورای عالی نظام پرستاری کارگاه پرستار و قانون را برگزار کرد.

بر اساس این گزارش، چهل و یکمین و چهل و دومین جلسه شورای عالی نظام پرستاری کشور به دعوت هیئت مدیره نظام پرستاری چابهار 17 و 18 اسفند در این شهر برگزار شد.

کد مطلب 1555402

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