زنجان؛ دیار فرصتهای گردشگری/ جاذبه ها مسافران را به میهمانی می خواند

به گزارش خبرنگار مهر، استان زنجان در مسیر جاده ترانزیت شرق به غرب کشور با تاریخی کهن و پربار و با جاذبه های گردشگری بی نظیر و پرآوازه اش همانند گنجینه ای ناشناخته پذیرای مسافران و گردشگران است.

گوشه ای از طبیعت بکر منطقه سرسبز طارم

استان زنجان با طارم سرسبزش، با گنبد نیلگون سلطانیه اش، با غار کتله خور بی نظیر و تو در تویش، با آهوان دشت سهرین و با قلعه لک لک ها و چندین اثر و جاذبه تاریخی و طبیعی اش پذیرای مسافران نوروزی است.

قلعه لک لک ها

استان زنجان از توانمندی های بالایی در زمینه توسعه صنعت جهانگردی و جلب گردشگر برخوردار است. جاذبه های طبیعی این استان شامل کوه ها، رودها، آبشارها، چشمه های آب معدنی، دریاچه های طبیعی و مصنوعی در شهرستان های مختلف استان پراکنده شده اند. رودخانه های بزرگ و مشهور با شعبات آنها در کشتزارها و باغ های استان، چشمه های آب معدنی و آب سرد، غارهای تاریخی و طبیعی، مناظر زیبای کشتزارها و باغ ها از جمله جاذبه های طبیعی استان هستند که هر بیننده ای را به تحسین وا می دارند.

دشت سهرین



با این که تاریخ این منطقه فراز و فرودهای بسیار به خود دیده و گاهی شعله های خشم و جنگ، برگ های زیادی از تاریخ منطقه و حتی گاه تمام آن را در کام خود فرو برده است ولی به جهت عمق غنای هویت و فرهنگ این منطقه هنوز نیز استان زنجان امانت دار میراث فرهنگی ارزشمند و قابل ملاحظه ای است که فرهنگ و هویت این سرزمین را به نمایش می گذارد.

کاخ های با ارزش و قدیمی، مدرسه های تاریخی، مسجدهایی با معماری کم نظیر، بازارهای قدیمی، بقعه امام زاده ها، زیارتگاه ها و بناهای تاریخی و مذهبی با معماری های ارزشمند بخشی از این میراث شایان توجه هستند.



برخی از بناهای موجود در استان همچون بنای بزرگ و تاریخی سلطانیه دارای ارزش های درجه یک جهانگردی و شهرت جهانی هستند. این بنا که یکی از بزرگ ترین و باشکوه ترین بناهای اسلامی محسوب می شود در خاور استان زنجان واقع شده است.



برخی دیگر از بناهای تاریخی این استان با اینکه از دیرینگی و قدمت چندانی برخوردار نیستند اما به لحاظ معماری و کاربری از بناهای منحصر به فرد ایران به شمار می آیند و از جمله آنها می توان بنای کم نظیر رختشویخانه را نام برد.



نام استان زنجان برگرفته از مرکز استان یعنی شهر زنجان است. در مورد وجه تسمیه شهر زنجان تاکنون نظرات گوناگونی از سوی پژوهشگران و نویسندگان ارائه شده است. قدیمی ترین نامی که به این منطقه اطلاق شده است زندیگان به معنای اهل کتاب زند (معروف ترین کتاب آیین زرتشتی ساسانی) و گان از پساوند اهل باستان است که در دوره ساسانیان بر این منطقه گذاشته شده است.

بازار تاریخی زنجان

بنای شهر زنجان در زمان اردشیر بابکان ساخته شده و در آن زمان نام شهین یعنی منسوب به شاه به آن اطلاق می شده است. از اواخر دوره قاجاریه به علت استقرار ایل خمسه فارس نام خمسه نیز بر آن نهاده شد.



یافته های تاریخی و کاوشهای باستان شناسی که در نواحی مختلف استان زنجان انجام گرفته گواهی بر قدمت تاریخی و دیرینگی آن است و آثار کشف شده در این محدوده استقرارهای انسانی از دوران پیش از تاریخ تا دوران اسلامی را در این منطقه ثابت می کند.



در بیشتر منابع موجود نویسندگان و پژوهشگران با استناد به یافته های باستان شناسی و متون تاریخی پیشینه تاریخی استان زنجان را در چهار مرحله دوران پیش از تاریخ تا دوران آغاز ادبیات شامل هزاره هفتم تا اوایل هزاره سوم پیش از میلاد، دوران آغاز ادبیات و دوران تاریخی شامل اوایل هزاره سوم تا اواخر هزاره دوم پیش از میلاد و دوران تاریخی جدید شامل اواخر هزاره دوم پیش از میلاد تا اوایل قرن هفتم میلادی و دوران اسلامی که طول زمانی آن از قرن ۷ تا ۱۹ میلادی برابر با قرن ۱ تا ۱۴ هجری قمری برآورد می شود مورد مطالعه قرار داده اند.



گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه که سالانه شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند و اولین گنبد آجری جهان و یکی از باشکوه ترین بناهای عظیم اسلامی محسوب می شود، در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده ظرف مدت 9 سال از 704 تا 713 هجری قمری ساخته شده است.

این گنبد در 42 کیلومتری جنوب شرقی زنجان و درشهر سلطانیه واقع شده است.

بنای رختشویخانه زنجان

مجموعه تاریخی رختشویخانه زنجان در سال 1347 ه .ق توسط دو برادر به نام مشهدی اکبر معمار و مشهدی اسماعیل بنا ظرف مدت 15 ماه، در قلب بافت تاریخی شهر و در منطقه پرتراکم مسکونی موسوم به عباسقلی خان ساخته شده است.

این محله قبل از احداث رختشویخانه به خاطر مملو شدن از هرز آبهای سطحی، به باباجمال چوقوری (گودال باباجمال) معروف بوده است.

مسجد جامع (سید) زنجان مجموعه مسجد و مدرسه سید توسط عبدالله میرزا دارا پسر یازدهم فتحعلی شاه قاجار در هنگام حکمرانی در زنجان و به سال 1242 ه .ق احداث شده است.

غار کتله خور زنجان

کتله خور در 140 کیلومتری جنوب غربی زنجان و در دل کوهی بنام "ساقیزلو" واقع شده است و مناظر بسیار دیدنی و قندیل های عظیم و شفاف داخل آن ، نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

این غار در پاییز سال 1330 شمسی توسط مرحوم "اسدالله جمالی" کوهنورد زنجانی شناسایی شده و در خرداد ماه سال 1331 توسط یک گروه کوهنوردی مورد بازدید قرار گرفته است.

قلعه بهستان ایستاده منتظر آینده روشن



قلعه بهستان یا کهن دژ در شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان قرار دارد و قدمت این دژ به دوره هخامنشیان برمی‌گردد. قلعه بهستان یکی از 20 قلعه تاریخی شهرستان ماهنشان در استان زنجان است که قدمت آن به قرن پنجم هجری قمری تخمین زده می‌شود. به علت شرایط زمانی خاص آن دوره، حاکمان برای دفاع از خود و مردم اقدام به ساخت این قلعه کرده‌اند. طبقات بالای این قلعه برای دفاع و طبقات پایین‌تر به عنوان زاغه و محل نگهداری آذوقه مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت. این قلعه که در دل کوهی از جنس خاک سفت و سخت بنا شده است به علت وزش بادهای تند و فرسایش و همچنین عبور رودخانه قزل اوزن از کنار قلعه در حال تخریب است. "کاروانسرای سنگی زنجان" یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی شهر زنجان است که در زمان شاه عباس دوم به روایتی حدود 500 سال قبل در منتهی الیه جنوب شرقی، خواستگاه اولیه این شهر بنا شده است.

مجموعه بازار زنجان با داشتن 56 ورودی و کوچه هماهنگ با شبکه ارتباطی کل شهر مرتبط بوده و با بیش از 940 باب مغازه و 15 هکتار وسعت، در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

سفرخانه حاج داداش

گرمابه (سفرخانه سنتی) حاج داداش، نیز که به سفره خانه سنتی تبدیل شده است، در قلب بازار قدیمی زنجان واقع شده است. این بنا حدود 100 سال پیش به عنوان حمام احداث شده و هم اکنون با حفظ بافت قبلی و با انجام اندکی تغییر و تزئینات زیبای سنتی، به عنوان سفره خانه برای پذیرایی گردشگران و اهالی شهر مورد استفاده قرار می گیرد.

بقعه ملاحسن کاشی، مقبره ای زیباست که در فاصله 5.2 کیلومتری جنوب شهر سلطانیه قرارگرفته است. این بقعه از بیرون دارای پلان هشت ضلعی و در داخل با ترکیب و تلفیق ایوان های جانبی به مربع تبدیل شده است.

مردان نمکی، مردانی که هزاران سال پیش در معدن نمک چهره آباد زنجان بر اثر ریزش معدن نمک در آنجان مدفون شدند این مردان نمکی در حال حاضر در موزه عمارات ذوالفقاری زنجان نگهداری می شوند.

معبد باستانی "داش کسن" یا آنچنان که جهانگردان آن را می شناسند: معبد اژدها؛ در حاشیه روستای "ویر" در حدود ۱۵ کیلومتری شهر تاریخی سلطانیه واقع شده که به نقش دو اژدهای برجسته و چند محراب اسلامی در دو سمت خود و به قرینه یکدیگر مزین است.

استان زنجان به لحاظ جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی رتبه هشتم را در کشور به خود اختصاص داده و تاکنون بیش از یک هزار اثر تاریخی در این استان شناسایی شده و قریب به 220 اثر نیز در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

موزه حیات وحش زنجان (پارک ارم)

این استان همچنین به لحاظ تعداد آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی، در منطقه شمالغرب کشور، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

موزه مردان نمکی

موزه مردان نمکی، موزه رختشویخانه زنجان، موزه صنایع دستی، موزه سنگ نوشته‌ها، موزه کتابت، موزه تاریخ طبیعی و حیات‌وحش، موزه خصوصی صمیمی فرد و موزه باستانشناسی ابهر، موزه سنگ نوشته‌های سجاس و موزه مسجد جامع سجاس، مساجد جامع و میرزایی، بقعه امامزاده حضرت سید ابراهیم(ع) زنجان، بقعه ملاحسن کاشی، معبد سخره ای داش کسن، مسجد جامع قروه، بقعه شاهزاده زیدالکبیر و قیدارنبی، قبرستان و مسجد جامع قلابر و سجاس، بقعه چلبی اوغلی و پیراحمد زهرنوش، امامزاده های یحیی، یعقوب و اسماعیل، از دیگر آثار ارزشمند تاریخی و باستانی استان زنجان، برای جذب علاقه مندان در ایام مختلف به ویژه تعطیلات نوروز آماده است.

این استان به عنوان یک قطب گردشگری، می تواند در ترویج و ارائه فرهنگ غنی اسلامی و بهره گیری از فرهنگ سایر نقاط کشور و جهان نقش آفرین باشد.

زنجان با قدمتی سه هزار ساله، آثار و بناهای تاریخی ارزشمندی را در خود جای داده است که هریک از آنها در نوع خود منحصر به فرد بوده و دارای ویژگی خاص معماری و ارزشهای فرهنگی و هنری است، آثاری که تجلی و تبلور جریانات فرهنگی و فکری و زبانی گویا از شرح حال گذشتگان این مرز وبوم است.

استان یک میلیون نفری زنجان با 22 هزار و 38 کیلومترمربع مساحت، در 320 کیلومتری شمالغرب تهران واقع شده است.

.............................