یک سوم مرگها در کشور به علت بیماریهای قلبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طاهره سماواتی در سمینار ثبت سکته های قلبی در CCU بیمارستانهای قطب شمال کشور با اشاره به اینکه معرفی روش استاندارد برای جمع آوری داده ها از اهداف اصلی این سمینار است افزود: تعیین میزان مرگ و میر ناشی از سکته قلبی در کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از سکته قلبی با توجه به مداخلات انجام شده در دانشگاهها جهت رسیدن به شاخص برنامه پنجم توسعه از مزایای این برنامه است.

وی گفت: با این برنامه میزان بروز سکته قلبی در مناطق مختلف کشور بعنوان بیشترین علت مرگ در کشور با توجه به اطلاعات بدست آمده تعیین می گردد.

رئیس اداره قلب و عروق وزارت بهداشت، ارتقاء ارائه خدمات در سیستمهای پیش بیمارستانی را از دیگر مزایای اجرای این برنامه خواند و افزود: در این برنامه آگاهی بیمار از علائم بیماریهای قلبی افزایش می یابد.

سماواتی ارتقاء ارائه خدمات در سیستمهای بیمارستانی را نیز از دیگر فواید ثبت موارد سکته قلبی دانست و اظهار داشت: اطلاع از آمار سکته قلبی باعث ایجاد تسهیلات جهت دسترسی به خدمات بیمارستانی و بخشهای ویژه،آموزشهای تخصصی به کادر پزشکی و پیراپزشکی، تهیه راهنمای درمان بیماران سکته کرده،افزایش دسترسی به خدمات درمانی می گردد.

وی گفت: در فاز اول نیمی از بیمارستانهای دانشگاهی این برنامه را اجرا خواهند کرد.

به گفته سماواتی، یک سوم مرگ ومیر در کشور به علت بیماریهای قلبی و عروقی است 103 نفر در هر 100 هزار نفر به علت سکته قلبی فوت می کنند و 17 درصد مردم در محدوده سنی 15 تا 64 سال فشار خون دارند.