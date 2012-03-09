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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

ترکیه و تونس درباره عواقب دخالت نظامی در سوریه هشدار دادند

ترکیه و تونس درباره عواقب دخالت نظامی در سوریه هشدار دادند

رئیس جمهوری ترکیه و همتای تونسی وی ضمن بررسی تحولات سوریه بر مخالفت خود با هر گونه دخالت نظامی در این کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالله گل روز گذشته پس از دیدار با منصف المرزوقی در یک کنفرانس خبری مشترک با وی در تونس، پایان خشونتها در سوریه را خواستار شد.

گل و مرزوقی مخالفت خود را با هر دخالت خارجی در سوریه اعلام کردند، رئیس جمهور ترکیه خاطرنشان کرد: آنکارا با هر گونه دخالت خارجی در سوریه مخالف است، چرا که این دخالت باعث سوء استفاده و بهره برداری برخی طرفها می شود.

منصف المرزوقی نیز بر تمایل تونس بر مشارکت کشورش در چارچوب نیروهای عربی حافظ صلح در سوریه تاکید کرد و درباره به هر گونه دخالت نظامی در این کشور هشدار داد.

کد مطلب 1555410

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