خودکشی ناکام قاتل مادر و کودک دوساله در محل جنایت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 10 و 23 دقیقه صبخ 16 ازدیبهشت سال 87 ماموران کلانتری 115 رازی در جریان کشف جسد مادر و فرزندی به نام های الهام 25 ساله و عرشیا 2 ساله در طبقه دوم خانه ای مسکونی در خیابان خطیب قرار گرفتند .

با حضور ماموران کلانتری و تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، علت مرگ هر دو مقتول خفگی ناشی از فشار بر ناحیه گردن اعلام شد .

با توجه به شواهد به دست آمده که نشان از جنایت داشت ، به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز تحقیقات از ساکنان طبقه اول ساختمان محل وقوع جنایت ، کارآگاهان دریافتند، پیش از کشف جسد قربانیان، الهام با همسر خود به نام مهدی 30 ساله درگیر شده و مرد جوان پس از آن نیز از محل جنایت متواری شده است .

با شناسایی هویت قاتل ، بلافاصله تحقیقات برای دستگیری وی آغاز شد اما کارآگاهان پی بردند که قبل از اطلاع پلیس و همسایه طبقه پائین از وقوع جنایت ، متهم با بلیطی که از قبل آماده کرده بود ساعت 5 بامداد از ایران خارج و متواری شده که همین موضوع فرضیه جنایت با طرح و نقشه قبلی را در نزد کارآگاهان مطرح کرد .

در حالیکه ادامه رسیدگی به پرونده از طریق پلیس بین الملل برای دستگیری متهم ادامه داشت ، کارآگاهان اداره دهم پس از گذشت مدتی اطلاع پیدا کردند که متهم به صورت غیرقانونی به ایران و تهران بازگشته است . بلافاصله تحقیقات پلیسی برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم آغاز و زمانیکه مهدی قصد داشت تا خودکشی کند توسط ماموران کلانتری 115 رازی از مرگ نجات و در ادامه دستگیر شده است .

با دستگیری متهم و انتقال مهدی به اداره دهم ، وی به ارتکاب جنایت و قتل همسر و فرزند دو ساله اش اعتراف و انگیزه خود از این جنایت را نیز ، دخالت اعضای خانواده همسرش به ویژه مادر الهام ، اعلام کرد .

متهم در اظهارات خود به کارآگاهان عنوان کرد که دخالت های مادر الهام زمینه ایجاد و افزایش اختلاف بین او و همسرش را ایجاد کرده بگونه ای که پس از گذشت مدت کوتاهی از زمان ازدواج ، دخالت ها در زندگی آنها آغاز و در ادامه باعث ایجاد اختلافت میان او و همسرش شد .

متهم در ادامه اعترافات خود در خصوص انگیزه کشتن فرزند خردسالش نیز به کارآگاهان گفت : زمانی که در شب درگیری با همسرم ، در یک لحظه الهام را با دستانم خفه کردم ، همه چیز را برای خودم پایان شده دیدم.ناگهان چشمم به فرزند دو ساله ام افتاد که در حال گریه کردن بود. پیش خودم فکر کردم که پس از من چه کسی او را تربیت و بزرگ خواهد کرد و از آنجائیکه کسی را در زندگی نداشتم تا مسئولیت بزرگ کردن عرشیا را به عهده بگیرد و تنها مادر الهام او را بزرگ خواهد کرد ، تصمیم گرفتم تا به زندگی او نیز پایان دهم .

متهم افزود: همیشه لحظه مرگ همسرم و پسرم در برابر چشمانم بود و طی این مدت لحظه ای نتواسته ام آرام بگیرم . در حالیکه هر شب و هر روز با دیدن صحنه جنایت از خواب بیدار می شدم تصمیم گرفتم تا به تهران بازگشته و در همان محل جنایت به زندگی خودم پایان دهم . به همین علت چندین بار اقدام به خودکشی کرده که در آخرین بار زمانیکه قصد خودکشی داشتم ، یکی از دوستانم متوجه قصد و نیت من شده و موضوع را به پلیس اطلاع داد. با حضور ماموران از مرگ نجات پیدا کرده و پس از آن نیز دستگیر شدم .

تحقیقات کارآگاهان اداره دهم در این پرونده نشان داد که علاوه بر مادر الهام ، پدر وی به هویت رضا در قید حیات بوده اما در حدود 20 سال پیش به علت اختلافاتی که با همسرش داشته از او جدا شده و از آن زمان هیچ اطلاعی از او وجود نداشته و تحقیقات کارآگاهان اداره دهم نیز تا به این لحظه جهت شناسایی محل سکونت وی ، به عنوان اولیای دم و شاکی اصلی پرونده به نتیجه نرسیده است .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به این نکته که هرگونه صدور حکم برای متهم این پرونده نیاز به حضور اولیای دم در دادگاه داشته و تا به این لحظه هیچ گونه اطلاعاتی از محل سکونت پدر الهام به دست نیامده ، بازپرس پرونده از شهروندانی که موفق به شناسایی این شخص شده و اطلاعاتی در خصوص محل سکونت و یا تردد وی دارند درخواست کرده تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055510 در اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار دهند.

