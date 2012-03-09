آئین تجلیل از شهدای جهاد علمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه پنجشنبه در مدرسه دارالشفای قم برگزار شد، پدر شهید احمدی روشن به نمایندگی از خانواده های شهدای هسته ای در سخنانی گفت: ملت ایران شایسته درود و سلام هستند که ما را در این مصیبت تنها نگذاشتند و من از طرف خودم و خانواده شهدای هسته ای از همه مردم ایران قدردانی می کنم.



وی با بیان اینکه همه شهدای ما عزیز و بزرگوار هستند و خون همه آنان در پای انقلاب ریخته شده است افزود: احترام وافر احمدی روشن به والدینش و شوهر خوب بودن برای همسرش و پدر خوب بودن برای فرزندش موجب توفیق افزونتری برای این شهید شده است.



پدر شهید ادامه داد: ایشان سرباز خوب و ممتاز برای ملت ایران و ملت آزاده جهان بود و افق فکری او جهانی بود و می گفت مردم مستضعف دنیا نباید محتاج مستکبران باشند و باید از زیر بار استضعاف بیرون بیایند به خصوص مردم مظلوم فلسطین باید از یوغ اسرائیل نجات یابند.



احمدی روشن مرید رهبری بود



وی تاکید کرد: فرزندم مرید خوب برای مرادش امام خامنه ای بود؛ شبی که آقا به منزل ما تشریف آوردند فرمودند شهادت این جوانان مانند تیری در قلب ما بود و قلب ما را سوزاند.



پدراحمدی روشن تصریح کرد: همه قلب او مالامال از عشق به رهبری بود و تا جایی که دیگران به خط قرمز رهبری نزدیک نمی شدند با دیگران تعامل داشت و بنده خوب و ممتازی برای خداوند بود و هر کاری که می کرد برای خدا بود و بروز نمی داد.



وی ادامه داد: ایشان واقعا جهادگونه کار می کرد و با زیردستانش از زیردست کمتر می شد و مهربان بود و اخلاصش موجب شد تا شهادت نصیب او شود.



احمدی روشن عنوان کرد: چون افق او جهانی بود جهانی شد تا جایی که تصاویر وی را در مقابل کاخ سفید واشنگتن علیه حاکمان مستبد آمریکایی به نمایش در آوردند و به جنایات شنیع آنان اعتراض کردند.



در خاتمه این مراسم لوح تقدیری از سوی حوزه علمیه قم به فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین خانواده های شهدای هسته ای؛ شهید مسعود عالیمحمدی، قشقایی، احمدی روشن، مجید شهریاری و رضایی نژاد اهدا شد.

