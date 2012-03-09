بدهی500 میلیون دلاری عراق به ایران/ احتمال تهاتر کالا به جای پول برق

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در نشست مشترک با وزیر برق عراق در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق ایران و عراق برای اتصال شبکه برق کرخه به منطقخه العماره عراق، گفت: پیش بینی می شود با اتصال این شبکه برق ظرفیت صادرات برق ایران به عراق تا مرز یکهزار و 200 مگاوات در روز افزایش یابد.

وزیر نیرو همچنین با بیان اینکه در نشست تهران مذاکراتی به منظور اتصال شبکه برق ایران به لبنان و سوریه از مسیر عراق انجام شده است، تصریح کرد: همچنین در این مذاکرات طرف عراقی خواستار افزایش صادرات برق ایران به این کشور حداقل تا دو سال آینده شد.

این عضو کابینه دولت دهم با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا دو سال آینده با ساخت نیروگاههای جدید ظرفیت تولید برق عراق افزایش یابد، اظهار داشت: برخی از پیمانکاران ایرانی تمایل خود را برای تکمیل و راه اندازی برخی از نیروگاه‌های نیمه کاره عراق اعلام کرده اند.

وی همچنین با بیان اینکه پیش‌نویس موافقتنامه‌ ای بین ایران و عراق برای فروش برق آماده امضا شده است، تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای این پیش نویس قراردادی حمایت‌های لازم ایرن از عراق تا 2 سال آینده از عراق و تا زمان راه اندازی نیروگاه‌های برق این کشور است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عراق از بابت واردات برق از ایران چه میزان به ایران بدهکار است، توضیح داد: در مجموع در سه سال گذشته عراق از محل واردات برق از ایران حدود نیم میلیارد دلار به ایران بدهکار است.

نامچو با تاکید بر اینکه اخیرا مذاکراتی برای دریافت این بدهی 500 میلیون دلاری برقی از عراق انجام شده است، تبیین کرد: یکی از روش‌ها گرفتن بخشی از این بدهی‌های برقی از عراق، تهاتر کالا به جای پول نقد از این کشور همسایه است.