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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۵۱

اکرمی در گفتگو با مهر:

هلال احمر ابرکوه آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی است

هلال احمر ابرکوه آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی است

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر ابرکوه گفت: هلال احمر برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی ابرکوه در آمادگی کامل است.

خلیل اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعیت هلال احمر شهرستان ابرکوه در راستای اهداف خیرخواهانه و بشر دوستانه و در قالب برنامه های ویژه راهنمای مسافران نوروزی، در ایام نوروز سال 91 برنامه های ویژه ای پیش بینی کرده است که به موقع به مرحله اجرا در می آید.

وی افزود: از جمله این برنامه ها، برپایی چادر و ایستگاه راهنمایی مسافران نوروزی در محل های ورودی، خروجی و مراکز پر تردد مسافران نوروزی در سطح شهر ابرکوه است.

اکرمی عنوان کرد: در این ایستگاه ها توزیع بروشور راهنمای مسافران، نقشه گردشگری شهر ابرکوه به همراه معرفی آثار تاریخی و دیدنی شهر و ارائه راهنمایی های مورد نیاز مسافران انجام می شود.

وی یادآور شد: از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر در این ایام برقراری پست سیار امداد و نجات جاده ای و آماده باش نیروهای امداد و نجات با تجهیزات است.

اکرمی، آمادگی برای اسکان اضطراری در محل جمعیت هلال احمر همچنین آمادگی اسکان اضطراری آسیب دیدگان حوادث احتمالی جاده ای و ... در ایام نوروز سال91 را از دیگر فعالیت ها و خدمات جمعیت هلال احمر شهرستان ابرکوه در ایام تعطیلات نوروز برشمرد.

کد مطلب 1555418

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