امید آژیرابی، تهیهکننده و کارگردان انیمیشن "قصههای دشت گلی" در این باره به خبرنگار مهر گفت: توجه به نکات آموزشی و تربیتی در قالب انیمیشن برای کودکان و نوجوانان با موضوع بومی از جمله اهداف اصلی این مجموعه است.
وی با اشاره به اینکه روایت روان داستانها بوسیله انیمیشن میتواند برای کودکان جذاب باشد افزود: در این مجموعه قصههای بومی استان توسط مادربزرگ و پدربزرگ برای گلپا و گلسا (شخصیت های قصه) تعریف میشود.
این تهیهکننده و کارگردان با بیان اینکه پیش تولید این مجموعه 6 ماه بوده است، ابراز داشت: تولید انیمیشن "قصههای دشت گل" به مدت 12 ماه طول کشیده است و در حال حاضر صداگذاری میشود.
وی اظهار امیدواری کرد: مراحل صداگذاری و آمادهسازی این مجموعه به مدت 5 ماه طول خواهد کشید و در بهار 1391 آمده پخش خواهد شد.
این کارگردان با اشاره به اینکه در تولید این مجموعه از تکنیک کات اوت استفاده شده است، بیان داشت: انیمیشن به واسطه حرکت، نور و تصویر رنگارنگ میتواند جذاب باشد و با اضافه کردن پیچیدگیهایی در داستان و طنز سعی شده تا به این جذابیت افزوده شود.
برخی عوامل تولید این مجموعه عبارتند از انیماتور: امید آژیرابی، روشن قجقی، مهدی محمدزاده، نویسنده: حسن رستمانی، طراح: محمد مطهری، رنگآمیزی: علیرضا باقری، موسیقی امیر شمس، دوبله و افکت: انجمن صنفی گویندگان جوان.
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