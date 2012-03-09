رایزنی برای تایید مدارک دانشگاه پیام نور در دانشگاههای ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قربانی در این دیدار، در سخنانی با اشاره به توانمندیها و قابلیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی و فناوری، رتبه چشمگیر تولید علم کشورمان را در سطح منطقه و جهان یادآور شد و این همکاری ها را زمینه ساز وحدت و توسعه همکاری ها در سایر زمینه ها دانست.

اجرای برنامه های کمیته مشترک علمی و آموزشی ایران و ترکیه، ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای ایران و ترکیه از جمله تایید مدارک صادره از دانشگاه پیام نور، تشکیل دانشگاه مشترک ایران و ترکیه، راه اندازی رشته زبان ترکی استانبولی و کرسی ترکیه شناسی در دانشگاه تهران از موارد مطرح شده در این دیدار بود.

به گزارش مهر، مدارک مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور به علت مجازی بود اکثر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه در کشور ترکیه مورد تایید نیست.



