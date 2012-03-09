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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

دردیدار باسفیر ترکیه مطرح شد؛

رایزنی برای تایید مدارک دانشگاه پیام نور در دانشگاههای ترکیه

رایزنی برای تایید مدارک دانشگاه پیام نور در دانشگاههای ترکیه

در دیدار قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با سفیر جمهوری ترکیه در تهران، درباره تایید مدارک دانشگاه پیام نور در دانشگاههای ترکیه رایزنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قربانی در این دیدار، در سخنانی با اشاره به توانمندیها و قابلیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی و فناوری، رتبه چشمگیر تولید علم کشورمان را در سطح منطقه و جهان یادآور شد و این همکاری ها را زمینه ساز وحدت و توسعه همکاری ها در سایر زمینه ها دانست.

اجرای برنامه های کمیته مشترک علمی و آموزشی ایران و ترکیه، ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای ایران و ترکیه از جمله تایید مدارک صادره از دانشگاه پیام نور، تشکیل دانشگاه مشترک ایران و ترکیه، راه اندازی رشته زبان ترکی استانبولی و کرسی ترکیه شناسی در دانشگاه تهران از موارد مطرح شده در این دیدار بود.

به گزارش مهر، مدارک مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور به علت مجازی بود اکثر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه در کشور ترکیه مورد تایید نیست. 

 
 
کد مطلب 1555423

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