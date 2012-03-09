تولید شمش در فولاد خوزستان شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید شریفی درباره آخرین وضعیت تولید شمش فولاد در مجتمع فولاد خوزستان، گفت: این مجموعه همزمان با دهه فجر امسال، رکورد سال قبل خود را با تولید 3 میلیون تن پشت سر گذاشت و پیش بینی می شود تا پایان سالجاری، میزان تولید این شرکت از 3 میلیون و 300 هزارتن عبور کند.

وی افزود: این موفقیت، پس از اجرای طرح‌های توسعه فولاد خوزستان و افزایش ظرفیت سالانه تولید اسمی آن از 5/1 میلیون تن به 2/3 میلیون تن در سال جهاد اقتصادی صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان همچنین تاکید کرد: با هدف کاهش گرد و غبار، زیبا سازی محیط صنعتی و استفاده بهینه از پسماندهای صنعتی در فولاد خوزستان به مدت 12 ماه طرح درخت کاری در این مجموعه اجرا شد.

