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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

تولید شمش در فولاد خوزستان شکسته شد

تولید شمش در فولاد خوزستان شکسته شد

شرکت فولاد خوزستان با تولید سه میلیون و 208 هزار تن شمش فولاد در چهاردهم اسفند امسال، از ظرفیت اسمی سالانه عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید شریفی درباره آخرین وضعیت تولید شمش فولاد در مجتمع فولاد خوزستان، گفت: این مجموعه همزمان با دهه فجر امسال، رکورد سال قبل خود را با تولید 3 میلیون تن پشت سر گذاشت و پیش بینی می شود تا پایان سالجاری، میزان تولید این شرکت از 3 میلیون و 300 هزارتن عبور کند.

وی افزود: این موفقیت، پس از اجرای طرح‌های توسعه فولاد خوزستان و افزایش ظرفیت سالانه تولید اسمی آن از 5/1 میلیون تن به 2/3 میلیون تن در سال جهاد اقتصادی صورت گرفت.
 
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان همچنین تاکید کرد: با هدف کاهش گرد و غبار، زیبا سازی محیط صنعتی و استفاده بهینه از پسماندهای صنعتی در فولاد خوزستان به مدت 12 ماه طرح درخت کاری در این مجموعه اجرا شد.
 
کد مطلب 1555425

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