بازارچه میوه و تره بار ابرکوه آغاز به کار کرد

مدیر داخلی این بازارچه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بازارچه به وسعت 700 متر مربع در محل سالن شرکت تعاونی روستایی در خیابان شهید صدوقی جنب پمپ بنزین آغاز به کار کرده است.

حسین اسحاقی افزود: این بازارچه با اشتغالزایی برای چهار نفر هر روز از ساعت هشت صبح تا 9 شب به ارائه خدمات می پردازد.

وی بیان داشت: هدف از راه اندازی این محل، عرضه مستقیم میوه و سبزیجات با قیمت مناسب به عموم شهروندان است.

اسحاقی یادآور شد: قیمت خرده فروشی میوه در این بازارچه برابر با قیمت عمده فروشی در میدان میوه و تره بار است که نرخ مورد تأیید بازرگانی به حساب می آید و 10 تا 20 درصد زیر قیمت بازار است.