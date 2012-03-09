350 هزار پاکت نامه برای کمک به فقرا بین دانش آموزان توزیع شد

عبدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به جشن و هفته نیکوکاری تا کنون 350 هزار پاکت نامه برای کمک به فقرا بین دانش آموزان و همچنین یک هزار و 600 آموزشگاه استان البرز توزیع شده است.



وی ادامه داد: در هفته نیکوکاری طرح مشترکی بین کمیته امداد امام خمینی(ره) و آموزش و پرورش استان به منظور جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی دانش آموزان اجرا شده است.



معاون توسعه مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: در هفته نیکوکاری 200 پایگاه ثابت و سیار در سطح استان البرز دایر شده است که شهروندان استان البرز می توانند هدایا و کمک های خود را به این پایگاه ها بدهند.



طاهری گفت: در حال حاضر 190 پایگاه ثابت و 10 پایگاه سیار به همت پرسنل های کمیته امداد امام خمینی(ره) و بسیج در استان البرز برپا شده است تا کمک های مردمی جمع آوری شود.



معاون توسعه مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: سال گذشته استان البرز در جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی رتبه نخست را در سطح کشور کسب کرده است و امیدواریم این ارزش و رتبه نیز در سال جاری حفظ شود.



وی اظهار داشت: جشن نیکوکاری سال گذشته غرب تهران نیز با استان البرز بود و امسال نیز پیش بینی می شود که کمک های نقدی و غیر نقدی شهروندان نسبت به سال گذشته بیشتر باشد.