به گزارش خبرنگار مهر، کریم عفتان جمیلی در نشست مشترک با وزیر برق عراق در جمع خبرنگاران با اشاره به درخواست دولت بغداد برای افزایش واردات برق از ایران، گفت: از سوی دیگر بهبود شبکه‌های برق هر دو کشور و نحوه پرداخت بدهی برقی عراق به ایران از مهمترین محورهای مذاکرات دو کشور در تهران است.

وزیر برق عراق درباره راهکار عراق برای پرداخت برهی برقی ایران با تاکید بر صب و تحمل ایران برای دریافت این بدهی‌ها، اظهار داشت: افزایش واردات برق از ایران تا 2 سال آینده که زمان راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید برق عراق بوده یکی دیگر از درخواستهای بغداد از تهران است.

این عضو کابینه دولت عراق با تاکید بر اینکه از صبری که ایران بخاطر طلب‌های خود از عراق بابت صادرات برق داشته تشکر می‌کنیم، بیان کرد: مطمئن هستیم که این مبادلات برقی به نفع هر دو کشور است.

وی با یادآوری اینکه عراق علاوه بر ایران از سایر نقاط نیز برق مورد نیاز خود را تامین می‌کند، تبیین کرد: یکی از این نقاط ارتباط هشت‌ گانه الکتریکی با کشورهای عربی و ترکیه است.

عفتان جمیلی با اعلام اینکه ارتباط برقی میان ایران، عراق و ترکیه نیز در دست بررسی است، تاکید کرد: عراق در حال حاضر 350 مگاوات برق را به غیر از ایران از کشورهای همسایه و 150 مگاوات دیگر را نیز از مصر وارد می‌کند.

وزیر برق عراق همچنین خواستار افزایش صادرات برق ایران به عراق به ویژه در تابستان و فصول گرم سال شد و افزود: میزان تولید برق عراق سال گذشته حدود 6 هزار مگاوات بود که امسال به 9 هزار مگاوات افزایش یافته است.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر روزانه به طور متوسط هفت تا 13 ساعت قطعی برق در عراق به وجود می آید که با همکاری ایران میزان خاموشی‌های برق عراق به حداقل کاهش می یابد.

به گزارش مهر، آذر ماه سالجاری با بهره برداری از خط جدید 400 کیلوولتی کرخه- العماره، ظرفیت صادرات برق ایران به عراق تا سقف 200 مگاوات در روز افزایش یافت.

بر اساس توافق ایران و عراق با راه اندازی این خط جدید 400 کیلوولتی ظرفیت صادرات روزانه برق به این کشور همسایه تا سقف یکهزار مگاوات قابل افزایش است، با توجه به 400 کیلوولت بودن ظرفیت خط انتقال، حتی امکان افزایش صادرات برق بیش از یکهزار مگاوات به عراق وجود دارد.



وزارت نیرو همچنین با انتشار گزارش کوتاهی، اعلام کرد: برای ساخت این خط لوله حدود 143 کیلومتری انتقال برق از تسهیلات بانک توسعه صادرات استفاده شده است.



این در حالی است که همزمان با افزاش صادرات برق ایران به عراق، اخیرا مذاکراتی بین وزارت نیرو و کردستان عراق برای فروش برق به این منطقه آغاز شده است.



به گزارش مهر، در حال حاضر ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.