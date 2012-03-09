کلکسیونی از جرایم در پرونده سیاه "هادی گشنه"

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده همزمان با شکایت آخرین طعمه اش در دادسرا در دستور کار پلیس قرار گرفت. شاکی مرد 44 ساله ای بود که در 29 دی ماه امسال با مراجعه به شعبه یکم دادیاری دادسرای شهید محلاتی با طرح شکایتی از سرقت گوشی تلفن همراه و کیف خود به روش زورگیری خبر داد .

با دستور قاضی فرخاک فر دادیار این شعبه ، پرونده برای شناسایی و دستگیری متهمان به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزررگ فرستاده شد .

شاکی در توضیح ماجرای سرقت به افسر پرونده گفت : ظهر روز 28 دی ماه در حال خروج از پارکینگ خانه بودم . به محض این که از خودرو پیاده شدم تا در پارکینگ را ببندم یک نفر به طرف من آمد و در یک اقدام برق آسا و با تهدید چاقو گوشی تلفن همراه و کیف داخل خودرو را از من زورگیری کرد و سوار یک دستگاه موتورسیکلت رنگ روشن که یک نفر هم راننده داشت، شد و فرار کردند . او محتویات کیف به سرقت رفته را دسته چک ، اسناد مالکیت ، مدارک هویتی و مقداری وجه نقد اعلام کرد .

باتوجه به این که مالباخته نمی توانست از متهم چهره نگاری کند و یا از طریق تصاویر مجرمان سابقه دار سارق اموال خود را شناسایی کند ، کارآگاهان راه های دیگری را برای حل این پرونده انتخاب کردند .

از طرف دیگر با اطلاعاتی که از یک مجرم سابقه دار به نام هادی 25 ساله معروف به هادی گشنه به دست آمده بود کارآگاهان مبارزه با زورگیری پایگاه ششم دریافته بودند که این فرد سابقه دار پس از آخرین دستگیری خود در خرداد ماه که به اتهام سرقت موورسیکلت بود و آزادی از زندان دوباره با تغییر مخفی گاهش اقدام به کیف قاپی و زورگیری از شهروندان می کند .

با تلاش و پیگیری های بسیار کارآگاهان موفق شدند مخفی گاه جدید وی را در تهران پارس شناسایی کرده و با مراجعه به این مکان معلوم شد که روز گذشته متهم در تعقیب و گریز پلیسی توسط یگان دیگری از نیروی انتظامی متواری شده است . در بازرسی از این مخفی گاه یک جلد سند مالکیت سرقتی کشف شد که متعلق به شاکی بود .

با این اطلاعات و مدارک به دست آمده ، برای کارآگاهان پایگاه ششم دیگر شکی باقی نماند که این فرد سابقه دار بدون عبرت از گذشته تاریک و پر از خلاف خود و دستگیری ها و زندان دوباره به سرقت روی آورده است . با مستندات جدید به دست آمده ، کارآگاهان بر تلاش خود را برای شناسایی آخرین مخفی گاه هادی افزودند .

سرانجام در تاریخ 10 اسفند ماه و پس از شناسایی مخفیگاه جدید این متهم سابقه دار در محدوده بازار تهران ، کارآگاهان با تحت نظر قرار دادن این محل ، وی را در یک عملیات غافلگیرانه در سه راه امین حضور دستگیر کردند .

متهم با توجه به مدارکی که از مخفی گاه قبلی اش در تهران پارس کشف شد و شناسایی شده وی توسط چند مالباخته زورگیری و کیف قاپی ، اعتراف کرد که به همراه همدستش اقدام به کیف قاپی و زورگیری در سطح جنوب شرق تهران می کردند و پس از سرقت، وجه نقد ، طلا و ... را بین خود تقسیم کرده و اسناد و مدارک را به تعدادی از مالخران می فروختند . این مالخران نیز که خود افراد جاعل و کلاهبردار بوده با جعل اسناد ، مدارک هویتی و چک ها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کردند .

با اعترافات هادی کارآگاهان تعداد دیگری از متهمان و همدستان وی را یکی پس از دیگری شناسایی و دستگیر کردند که با توجه به دستگیری های اخیر این افراد ، تحقیقات اولیه در مورد آنان با جدیت ادامه دارد .

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی- رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ- با اعلام این خبر گفت : متهم مجرد ، بیکار و دارای اعتیاد شدید به مواد مخدر از نوع شیشه می باشد که انگیزه سرقت های خود را در مرحله اول تأمین هزینه اعتیادش اعلام کرده است .