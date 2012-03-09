داستان های فولکلور وارد "جغرافیای قصه" می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "جغرافیای قصه"به سردبیری و تهیه‌کنندگی طیبه محمدعلی به داستان‌های فولکلور می‌پردازد. بخش نمایشنامه این برنامه 15 تا 20 دقیقه است. سیداحمد وکیلیان کارشناس مجری و محمد جعفری قنواتی کارشناس این برنامه هستند.

احمد ایرانی خواه کارگردان نمایش است و نویسندگان شامل بهرام نوری، صنم صالحی، طیبه محمدلی، علی مست‌علی، حسین حلالی‌زاده و سعیده برزگر است.

موضوع‌های برنامه "جغرافیای قصه" ننه گیل، شال محبت، چهارشنبه سوری، چهارشنبه خاتون، آخرین پنجشنبه سال، ستون‌های بلند، حاجی فیروز، عمو نوروز، خواب طلایی آب، عروس گلی، تکمچی، میر نوروزی، کوسه گلین، حنابندان، مهر آب و سیزده بدر است.

این برنامه از ساعت 17:30 تا 18:15 از رادیو نمایش پخش می‌شود.

دیگر عوامل برنامه "جغرافیای قصه" عبارتند از افکتور: نرگس موسی‌پور، صدابردار: رضا طاهری، بازیگران: شهریار حمزیان، محمد شریفی مقدم، فریده دریامج، صدیقه کیانفر، جهانی، عرفان ابراهیمی، شیما جان قربان، شیوا رفیعیان، مه لقا باقری، معصومه عزیز محمدی، مریم سپه راد، احمد لشیمی، محمد یگانه، سیدسعید سلطانی، محمدحسین مجدزاده، زیبا معماری و ...