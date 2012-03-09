ارتش سوریه با 15 هزار تروریست خارجی می جنگد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، ویتالی چورکین نماینده سوریه در سازمان ملل متحد شب گذشته با اشاره به اقدامات تروریستی القاعده در سوریه از جامعه جهانی خواست که در قبال مبارزه با تروریسم مسئولیت پذیر باشد.

وی خظاب به اعضای شورای امنیت گفت مدارک و اسناد موجود حاکی از آن است که القاعده در سوریه نفوذ دارد.

چورکین با اعلام این خبر افزود: بی توجهی جامعه بین الملل به قاچاق سلاح و نفوذ افراد مسلح به سوریه منجر به از بین رفتن امنیت و ثبات خاورمیانه خواهد شد.

در همین راستا "الکساندر زاسبکین" سفیر روسیه در لبنان نیز اظهار داشت هدف از تجهیز مخالفان سوریه به انواع سلاحها، در شرایط فعلی برهم زدن اوضاع سوریه و پیشبرد آن به سوی هرج و مرج و ناامنی است.

از سوی دیگر در حالی که مقامات رسمی آمریکا ادعا می کنند با تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوریه مخالف هستند و القاعده حامی افراد مسلح سوریه است، اما بنا بر اعلام گزارش های رسانه ای، واشنگتن از طریق اتباع خود در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به تسلیح مخالفان سوری دست می زند و کمک مالی و تسلیحاتی به افراد مسلح سوریه را نادیده می گیرد.

العربیه نیز در این رابطه به نقل از مقامات مسکو گزارش داد که نیروهای ارتش سوریه با عناصر القاعده در سوریه که تعداد آنها بیش از 15 هزار نفر است، مبارزه می کنند.