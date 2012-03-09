  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

در شورای حکام قرائت شد؛

بیانیه جنبش عدم تعهد درخصوص ترور دانشمند هسته ای ایران

بیانیه جنبش عدم تعهد درخصوص ترور دانشمند هسته ای ایران

جنبش عدم تعهد با صدور بیانیه ای ترور شهید احمدی روشن دانشمند هسته ای ایران را محکوم و با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در نشست شورای حکام آژانس بین المللی  انرژی اتمی بیانیه جنبش عدم تعهد در خصوص ترور دانشمند هسته ای ایران قرائت شد که به این شرح است:

آقای رئیس

ذیل ماده سایر موضوعات دستور کار، کشورهای عضو، گروههای منطقه ای یا گروهی از کشورها می توانند موضوعات مرتبط با کار آژانس یا مرتبط با برنامه هسته ایشان که باور دارند از اهمیت یا نگرانی ویژه ای برخوردار است را مطرح نمایند. در این رابطه، جنبش عدم تعهد مایل است به درگذشت مصطفی احمدی روشن، یک دانشمند برجسته هسته ای ایران، که روز 11 ژانویه 2011 کشته شد اشاره کند. او پنجمین دانشمند ایرانی است که در شرایط مشابه جان می سپارد، و از دنیا رفتن او ضایعه ای جدی برای جامعه علمی ایران است. جنبش عدم تعهد همچنین مایل است به مناسبت این ضایعه اسفبار، مراتب همدردی و تسلیت صادقانه خود را به خانواده اقای روشن، و به دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران ابراز نماید.

کد مطلب 1555446

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها