به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سرداران رشید اسلام مهدی و حمید باکری شب گذشته در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد.

در این مراسم شخصیت هایی مانند سرلشگر غلامعلی رشید جانشین رئیس کل نیروهای مسلح ، محمدعلی آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، علیرضا افشار معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کشور، شریف زاده معاون وزیر ارتباطات و سردار اسدی از فرماندهان ارشد سپاه حضور داشتند.

در این مراسم که با سخنرانی سرلشگر رشید همراه بود از تمبر یادبود سردار شهید مهدی باکری رونمایی شد.