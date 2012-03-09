حضور باشکوه مردم در انتخابات قدردانی از خون شهدا بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه پنجشنبه در همایش تجلیل از شهدای جهاد علمی که در دارالشفاء قم برگزار شد، افزود: من به خانواده شهدای معزز عرض می‌کنم اگر کسی از شما بپرسد فرزند عزیز شما کجا رفت چه جوابی می‌دهید، قرآن پاسخ داده است که اینها نزد خدا رفته و در نزد خداوند متنعم به نعمت‌های ابدی خداوند هستند و در آنجا به آنچه خداوند به آنان عطا کرده است خوشحال هستند‌.



وی تاکید کرد: شهدا در نزد خداوند نگرانی و غصه‌ای ندارند و شما خانواده‌های محترم نباید برای آنان ناراحت باشید زیرا آنان خوشحال هستند و آنقدر خدا نعمت نیک به آنان عطا کرده که به آنچه خدا تفضل کرده است خوشحال اند.



عضو جامعه مدرسین با اشاره به روایتی از ابن مسعود تصریح کرد: شهدا آرزو دارند که یکبار دیگر به دنیا برگردند و در راه خدا شهید شوند و ما نباید تصور کنیم شهدا از جایگاهی که دارند ناراحت هستند و نباید بگوئیم جایشان خالی است بلکه جای ما در نزد آنها خالی است.



وی بیان کرد: در روایت است که وقتی شهید روی زمین می افتد حوریان بهشتی از طرف خداوند به استقبال او می آیند و به او می گویند بشارت بر تو باد زیرا خداوند آنقدر به تو پاداش نیک قرار داده است که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه این همه تفضلات و کرامات الهی به قلب کسی خطور کرده است.



آیت الله مقتدایی تصریح کرد: شهدا خوشحال و در نزد خدا در ناز و نعمت هستند و خانواده های شهدا باید به خود افتخار کنند که چنین ذخیره ای را از پیش فرستاده اند که در حق آنان دعا می کنند و شفاعت آنان را برعهده می گیرند و حاجاتشان را برآورده می کنند.



وی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) بیان کرد: جایگاه شهدا جایگاه بسیار عظیم و والا و جایگاه خانواده های آنان نیز جایگاه بسیار عظیم و بالایی در میان مردم و در نزد خداوند است.



نماینده مجلس خبرگان گفت: حوزه علمیه برای تجلیل از این شهدای علمی این جلسه را تشکیل داده و علما و مراجع بزرگوار همه در غم شما شریک هستند و این شهدا را از خود می دانند.



وی افزود: شهدای شما به جایگاه خود رفتند اما هم شما و هم ما وظیفه سنگینی داریم اهداف آنان از شهادت چه بود و وظیفه تک تک ما این است که اهداف آنان را دنبال کنیم؛ شهادت آنان بای ارتقاء علمی کشور بود و ما هم باید در این مسیر حرکت کنیم.



آیت الله مقتدایی بیان کرد: دشمن برای اینکه کشور را از این هدف منصرف کند خون این عزیزان را ریخت و ما هم باید راه آنان را ادامه دهیم و هم اهدافشان را محقق کنیم.



وی تاکید کرد: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات پشتیبانی از راه شهداست و همان طور که رهبر معظم انقلاب در جمع خبرگان از اقدام دشمن شکن و مایوس کن مردم تجلیل کردند باید قدردان این مردم باشیم.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: دشمن در توهم به سر می برد که تهدیدات اثر خود را گذاشته و مردم دست از حمایت از نظام برداشته اند اما این حمایت مردمی سیلی هشدار دهنده‌ای را به دشمن زد.



وی بیان کرد: مردم، نظام را دوست دارند و به آن عشق می ورزند و با همه تخریب هایی که قبل از انتخابات شد 64 درصد مردم در انتخابات حضور پیدا کردند که در مقایسه با دوره های گذشته کم نظیر است.



آیت الله مقتدایی بیان داشت: این احترامی است که مردم به خون شهدا قایل هستند.