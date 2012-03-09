به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره کتاب ماه فلسفه چهار موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده نخست در مورد دکتر رضا داوری اردکانی است. در این پرونده چهار مقاله در مورد جدیدترین آثار دکتر داوری آمده است. مقام فارابی در تاریخ فلسفه اسلامی از شهناز شایانفر، ماجرای کنونی ما و تاریخ فلسفه ما از زبان یک همدل اندیشمند از محمد زارع از جمله این مقالات است.

همچنین حدیث حاضر غایب(نیم نگاهی به کتاب فلسفه معاصر ایران) از عبدالله صلواتی و امکان و محدودیت های مدرنیته ایرانی در ما و راه دشوار تجدد از مالک شجاعی جشوقانی از دیگر مقالات منتشره در این پرونده است.

پرونده دوم معرفت شناسی نام دارد که سه مقاله در آن قرار دارد. قضیه ساختار و ذهن در نظریه شناخت از علی قیصری، توجیه به روایت ویلیام آلستن از مهدی کمپانی زارع و درنگی در کتاب شکاکیت و تعریف شناخت از رضا محمدی نسب عناوین این مطالب است.

پرونده سوم در مورد فلسفه چین است که سرچشمه های فلسفه چینی از کارین. ال. لای با ترجمه مصطفی امیری و گفتاری در باب مشرب های باطنی اسلام و دائو از مائده پناهی آراللو مطالب منتشره شده در این بخش است. همچنین درنگی در انسان اخلاقی و جامعه غیر اخلاقی از هاشم قربانی و خودقانونی و اخلاق الهیاتی از رابرت ام آدامز و ترجمه فرشته ابوالحسنی نیارکی از دیگر مقالات منتشره در این پرونده است.

در بخشی ازسخن سربیر که به قلم علی اوجبی نوشته شده در مورد دکتر داوری آمده است: بر این باورم که حکمت برتر از فلسفه است و فیلسوف وقتی در ساخت عمل نیز حرفی برای گفتن داشته باشد حکیم است. به دیگر سخن، حکیم در مرحله ای بالاتر و والاتر از فیلسوف قرار دارد. حکیم فیلسوفی متأله است و هرچه حکیم در ساحت نظر و عمل در مراتب بالاتری قرار داشته باشد، سخن گفتن از ابعاد وجودی اش دشوارتر و گاه غیر ممکن است. دکتر رضا داوری اردکانی از آن جمله است و .... در یک کلام دکتر داوری، متفکری است نواندیش در حوزه نظر و متأله در ساحت عمل ویِژگی ممتازی که در دوران معاصر در کمتر اندیشمندی می توان یافت.

فیلسوف ماه و دیدار و پیشخوان از دیگر بخش های این مجله است.

کتاب ماه فلسفه به صاحب امتیازی خانه کتاب و سردبیری علی اوجبی هر ماه منتشر می شود و به بهای 12000 ریال در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.