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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

حجت الاسلام غلامی:

10 هزار امامزاده در کشور وجود دارد

10 هزار امامزاده در کشور وجود دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه زیارت در همه ادیان بویژه در مکتب تشیع مورد توجه است، گفت: بیش از 10 هزار امامزاده در 8 هزار و 51 نقطه کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد غلامی پنجشنبه شب در همایش سراسری علمی، پژوهشی میقات الرضا(ع) در طرقبه، شاندیز، با اشاره به برخی اقدامات ناشایست در اماکن مذهبی مسلمانان و بی توجهی ها و بی احترامی نسبت به قبور ائمه(ع) اظهار داشت: امامزادگان پرچم دار اهل بیت و موجب آشنایی مردم با معارف دینی و اهل بیت می شوند.

وی با اشاره به این مطلب که کمترین امامزادگان کشور در استان های شرقی و غربی هستند، بیان داشت: هر مکانی تعداد بقاع متبرکه بیشتری داشته است، مکتب تشیع در آن منطقه دارای ریشه ای دیرینه است.

حجت الاسلام غلامی با بیان اینکه  زیارت در همه ادیان الهی به اثبات رسیده است، افزود: وجود میقات الرضاها از لحاظ مکانی برای شهر هاو روستاهایی که از حرم مطهر امام رضا(ع) دور هستند فرصت مناسبی برای عرض ارادت نسبت به حضرت ثامن الحجج(ع) است.

در این مراسم همچنین تفاهم نامه همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه با 8ارگان سازمان حمل و نقل پایانه ها، دانشگاه فردوسی، جهاد دانشگاهی، سازمان میراث فرهنگ و گردشگری، سازمان تبلیغات، مخابرات، شهرداری و حوزه علمیه خراسان رضوی به منظور هم افزایی در اجرای طرح میقات الرضا منعقد شد.

کد مطلب 1555455

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