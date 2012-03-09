به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید روحانی غروب پنج شنبه در گردهمایی مسئولان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که به مناسبت گرامیداشت نوزدهمین سالگرد تاسیس کانون‌های مساجد در سالن همایش بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با ارائه گزاشی از عملکرد دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم اظهار داشت: جشنواره هنرهای تجسمی ترنج و جشنواره کوثر پر فروغ از جمله برنامه‌های کشوری بود که در استان قم برگزار شد.



وی گفت: استان قم رتبه اول کانون‌های فرهنگی هنری خواهران را دارد که امیدواریم کانون‌های مختص خواهران نیز با الگو گیری کانونهای خواهران استان قم، در سراسر کشور ایجاد شود.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قم با بیان اینکه در حال حاضر 350 کانون فرهنگی هنری در مساجد استان قم فعال است افزود: از این تعداد 250 کانون مختص برادران و 100 کانون نیز ویژه خواهران است.



وی با بیان اینکه تا کنون 750 میلیون تومان صرف کانون‌های مساجد استان شده است و 350 میلیون تومان از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد در اختیار دبیرخانه قرارداده شده است، افزود: رویکرد آینده دبیرخانه کانون‌های مساجد استان قم اجرای برنامه‌ها با محوریت اهل بیت(ع) و شهدا است.



حجت الاسلام روحانی اضافه کرد: 80 هیئت در مساجد استان تاسیس شده است که این تعداد در سال آینده افزایش خواهد یافت.