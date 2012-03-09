آغاز ساخت 13 طرح جدید پتروشیمی در عسلویه

مسعود نصوری در گفتگو با مهر با اشاره به وسعت 46 هکتاری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای ساخت مجتمع‌های جدید پتروشیمی و پالایشگاه‌های جدید گاز، گفت: در حال حاضر بهره برداری رسمی از 10 فاز پارس جنوبی انجام شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همچنین با اشاره به مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تاسیسات دریایی و ساحلی 14 فاز جدید پارس جنوبی به طور همزمان، تصریح کرد: در کنار ساخت و اجرای فازهای جدید گازی پارس جنوبی، با آزاد سازی زمین هایی در فاز دوم منطقه عسلویه ساخت و توسعه صنایع پتروشیمی هم شتاب گرفته است.

این مقام مسئول از آغاز ساخت 13 طرح و مجتمع جدید پتروشیمی در فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد و افزود: همچنین تاکنون 13 مجتمع پتروشیمی هم در منطقه عسلویه در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی از عسلویه به عنوان هاب و یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی در جهان یاد کرد و افزود: بر این اساس به منظور توسعه متوازن و یکپارچه طرح‌های مختلف تولید انرژی پارس جنوبی تدوین یک سند جامع راهبردی ضروری به نظر می رسد.

نصوری با تاکید بر اهداف چشم انداز تعیین شده برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، اظهار داشت: دستیابی به جایگاه نخست بزرگترین تولید کننده محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، جایگاه دوم بزرگترین تولید کننده نفت خاورمیانه و دومین کشور بزرگترین تولید کننده گاز جهان در گروی توسعه متوازن طرحهای مختلف توسعه‌ای در عسلویه است.