زندان و دیه مجازات قتل مادر و حمله به پدرخوانده

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه که سحرگاه جمعه یکم بهمن سال گذشته در خانه‌ای واقع در تهرانپارس رخ داد، پسر 24 ساله‌ای به نام محمد با ضربه‌های کارد مادرش زهرا- 49 ساله- را به قتل رساند و ناپدری‌اش مهدی- 50 ساله- را نیز با هفت ضربه کارد مجروح کرد.

خواهر بزرگ محمد که موضوع را به پلیس اعلام کرده بود، در جریان تحقیقات گفت: نیمه‌های شب خواب بودم که با شنیدن صدای فریادهای مادر و ناپدری‌ام، به طرف اتاقشان دویدم اما در کمال ناباوری برادرم را دیدم که با کاردی خون‌آلود آنها را هدف قرار داده است.

محمد پس از دستگیری به دستور بازپرس جنائی بازداشت و در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و با چهره‌ای آشفته و پریشان در تشریح ماجرا گفت: چند سال قبل پدر و مادرم جدا شده و من و خواهرم همراه مادرم که کارمند بود، زندگی می‌کردیم تا این که مادرم با مردی آشنا شد که از همسر اولش چند فرزند داشت.

وقتی شنیدم مادرم به عقد موقت او درآمده، به شدت مخالفت کردم. با این حال اعتراض‌هایم اثری نداشت. به همین خاطر مهدی هر بار که به خانه ما می‌آمد، درگیری تازه‌ای شروع می‌شد. نیمه شب حادثه نیز با هم جر و بحثمان شد و در حالی که اعصابم به هم ریخته بود، به آشپزخانه رفته و کاردی برداشتم تا مهدی را بزنم. وقتی وارد اتاق شدم، به سراغ مهدی رفتم و با کارد چند ضربه به او زدم. وقتی مادرم سد راهم شد، او را هم زدم که متأسفانه جان سپرد.

پس از بازسازی صحنه جنایت و تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه دادگاه اولیای دم مقتول از قصاص برادر خود گذشتند . نماینده دادستان نیز با توجه به گذشت اولیای دم خواستار مجازات متهم از جنبه عمومی جرم شد. در ادامه نیز پدرخوانده محمد به اتهام ضرب و جرح عمدی از او شکایت کرد.

متهم به قتل نیز با حضور در جایگاه با قبول اتهام خود گفت: من نمی خواستم مادرم را بکشم. شب حادثه در یک لحظه کنترلم را از دست داده و این جنایت رقم خورد. حالا هم پشیمانم.

قضات دادگاه پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش او را از جنبه عمومی قتل مادرش به شش سال زندان و به خاطر ضرب و جرح پدرخوانده اش به یک سال حبس و دیه محکوم کردند.

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