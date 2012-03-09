توران ولی مراد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات دختران و زنان متولی خاصی ندارد گفت: فعالیتهای عملی اندکی برای رفع مشکلات خانواده ها و زنان انجام نشده است به همین دلیل شاهد رشد آسیبها در خانواده های ایرانی هستیم.

وی با اشاره به افزایش آمار خشونت خانگی در کشور گفت: آمارها نشان از افزایش تنش در خانواه ها دارد. انتشار اخباری مانند کشته شدن مردی به دست همسرش پس از گذشت یک روز از ازدواجشان نیز مصداق همین ادعا است.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: افزایش خشونتهای فردی، قتلهای خانوادگی، اسید پاشی،افزایش آمار طلاق، صدمه های جسمی و روحی که زنان در خانواده می بینند نیاز به طرح و برنامه دارد که متاسفانه نهادهای مسئول طرح جامعی در این رابطه ندارند.

ولی مراد با تاکید بر این که برنامه هدفمند در رابطه با کاهش آسیبهای خانوادگی نداریم گفت: برای حل عملی این مشکلات باید در تمام جنبه های فرهنگی، اجتماعی واقتصادی کار عملیاتی شود و در صورت خلا قانونی قوانین مناسبی تدوین شود که ما در عمل هیچ حرکتی نمی بینیم.

وی افزود: طرح های پیشنهادی نهادهای متولی نا کارآمد و غیر کاربردی است در غیر این صورت باید نمود آن را در کاهش آسیبها مشاهده می کردیم.

ولی مراد با بیان اینکه بسیاری از این برنامه ها تنها به تعداد محدوده ی خدمات رسانی می کند گفت: می توان مسئولیت این گونه طرحها را به عهده مساجد گذاشت.

