30دستور فوریتی و اولویتی درمجلس/ 6 تقاضای جدید تحقیق و تفحص

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در روز های پایانی سال 1390 هفت طرح و لایحه فوریت دار و23 دستور کار اولویت دار بر اساس ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی در هفته پیش رو قرار دارد.

‌بر اساس ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرحها و لوایح از کمیسیون‌ها توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر‌تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامی است.

طرحها و لوایحی که دارای اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضای دولت و یا پانزده نفر‌از نمایندگان و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرارگیرد. طبق دستور کار منتشر شده از سوی مجلس برای هفته پیش رو 23 طرح و لایحه با توجه به کمبود وقت در مجلس هشتم، بنا بر تقاضای نمایندگان خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفته است.

مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد.

طرح قانون وزارت نفت که کلیات و 6 ماده این طرح هفته گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد اولین دستور کار مجلس شورای اسلامی در این هفته است. یک فوریت این طرح مهر ماه سال جاری به تصویب رسیده بود.

علاوه بر این گزارش کمیسیون کشاورزی از لایحه یک فوریتی جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که یک فوریت آن شهریور ماه سال 88 به تصویب رسیده دومین دستور کار مجلس شورای اسلامی است.

همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی از لایحه اجازه افزایش سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه و موسسه توسعه بین‌المللی از موسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی که یک فوریت آن نیز آذرماه سال جاری به تصویب رسیده سومین دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی است.

همچنین طرح یک فوریتی تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس، سازمان آموزش فنی و حرفه ای به رسمی و پیمانی که کمیسیون اجتماعی گزارشی را از آن تهیه کرده نیز پنجمین دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی است.

علاوه بر این هفته جاری گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که یک فوریت آن آذر ماه هفته جاری به تصویب رسیده بود در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

طرح یک فوریتی که با سرعت دو فوریت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت

همچنین هفته پیش رو گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 91 که هفته گذشته یک فوریت آن به تصویب رسید در دستور کار مجلس قرار دارد.

دوفوریت این طرح هفته گذشته در صحن علنی مجلس آرای مورد نظر را کسب نکرد بنابراین طرح مذکور باید به صورت یک فوریتی بررسی می شد اما با دستور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر دستور کمیسیون برنامه و بودجه این طرح با فوریت و سرعت بیشتری در دستور کار مجلس قرار گرفت .

به دنبال عدم ارائه لایحه بودجه سال 1391 از طرف دولت در موعد قانونی مجلس برای قانونی کردن دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال آینده ناگزیر به ارائه این طرح شد.

بررسی 23 طرح و لایحه با اولویت ویژه

علاوه بر این 23 دستور کار اولویت دار نیز این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

با توجه به هفته پایانی سال 1391، در راستای اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی این دستورها با قید اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

بر این اساس هفته پیش رو گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان دامپزشکی و طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر در دستور کار

همچنین گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد اصلاح تبصره (3) ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در راستای اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار صحن قرار دارد.

بر اساس تبصره 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.

همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور و طرح اصلاح مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز 2 دستور کار اولویت دار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

علاوه بر این گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح استفساریه بند (د) ماده 4 قانون ثبت اختراعات بصورت اولویت دار و گزارش این کمیسیون در مورد طرح های صنعتی و علائم و نام های تجاری و طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد به صورت عادی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

همچنین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز هفته پیش روی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

علاوه بر این 15 گزارش کمیسیون های تخصصی درباره لوایح عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و موافقت نامه های نیز در راستای اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور کار هفته پیش روی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

سه گزارش رد تقاضای تحقیق و تفحص در دستور کار صحن علنی مجلس

در همین راستا در هفته پیش رو صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای نفت و گاز، گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع طبیعی و گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شورای عالی اداری و برخی از اقدامات اخیر دولت مثل دورکاری و انتقال وزارتخانه ها و کارکنان به سایر استانها نیز این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرائت می شود.

6 تقاضای جدید تحقیق و تفحص در هفته پیش رو

همچنین در ماه های پایانی مجلس هشتم شورای اسلامی 6 تقاضای جدید بررسی تحقیق و تفحص نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد که عبارتند از: تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز پژوهش های مجلس، تحقیق و تفحص از حادثه منجر به فوت جرح عده‌ای از کارگران در کارخانه خودروسازی ایران خودرو، تحقیق وتفحص از نحوه تامین تجهیزات مورد نیاز در حوزه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقات و امور خیریه، تحقیق و تفحص از علت عدم اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی در شرکت سایپا و تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران.

گزارش تحقیق و تفحص از مپنا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس قرائت می شود

علاوه بر این، در این هفته گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از مناقصه‌ها و مزایده ها و واگذاری شرکت مپنا وابسته به وزارت نیرو و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در صحن علنی مجلس قرائت می شود.

بررسی سئوال از رئیس جمهور چهارشنبه در صحن علنی مجلس

مهمترین دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته آینده بررسی سئوال از رئیس جمهور پس از 8 ماه اصرار سئوال کنندگان در صحن علنی مجلس است.

بر اساس دستور کار مجلس شورای اسلامی سوال عده ای از نمایندگان مجلس شورای از رئیس جمهور که برای روز چهارشنبه با توافق او در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.