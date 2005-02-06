بيستمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر فردا به كار خود پايان مي دهد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري بيستمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر، مراسم اختتاميه بيستمين جشنواره بين المملي موسيقي فجر، فردا دوشنبه 19 بهمن ساعت 19 در تالار وحدت برگزار مي شود.

اين مراسم در ابتدا با تلاوت آياتي از قرآن مجيد و پخش سرود ملي جمهوري اسلامي ايران آغاز مي شود. سپس وزير فرهنگك و ارشاد اسلامي به ايراد سخنراني مي پردازد.

همچنين حسن رياحي دبير اين جشنواره گزارشي از دوره بيستم ارائه مي دهد. گروه هاي موسيقي نواحي، بين الملل، گروه آواي خليج فار و اركستر سمفونيك تهران در اين برنامه قطعاتي را اجرا خواهند كرد.

لازم به ذكر است اين مراسم ساعت 19 فردا در تالار وحدت برگزار مي شود و با اهداي جوايز همراه خواهد بود.