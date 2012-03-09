به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حیدری با اشاره به در پیش بودن ایام پایانی سال و آغاز تعطیلات نوروزی، اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن فیروزکوه بر سر راه مواصلاتی سه استان، قطعا طی ایام پیش رو شاهد افزایش ورود مسافران، زائران و گردشگران به منطقه خواهیم بود و لذا باید تمهیدات لازم و مناسب در این راستا اندیشیده شود.

شهردار فیروزکوه افزود: پیرو ثبت جهانی نوروز و برنامه ریزی جهت پاسداشت و حفظ این آیین کهن ملی، سفره هفت سین را به صورت نمادین در میدان امام علی (ع) و ورودی شهر برپا خواهیم کرد.

توزیع و کاشت 12 هزار نهال در ورامین

معاون خدمات شهری شهرداری ورامین گفت: همزمان با هفته درختکاری 12 هزار نهال توسط شهرداری ورامین توزیع و کاشته شد.

سیدابوالفضل قاسمی در ادامه خواستار تبدیل فرهنگ درختکاری به عنوان یک فرهنگ عمومی شد و گفت: باید علاقه مندان به طبیعت و محیط زیست، مردم را به انجام آیین درختکاری تشویق و ترغیب کنند تا نسل‌های آینده از طبیعتی سرسبز و پاکیزه برخوردار باشند.

وی افزود: شهرداری ورامین با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری همزمان با سراسر کشور در روز ملی درختکاری اقدام به اجرای این طرح کرد.

قاسمی بیان داشت: در این روز دوازده هزار انواع مختلف نهال از جمله زبان گنجشگ (ون)، زیتون، زیتون تلخ، بید مجنون، چنار، اقاقیا، کاج مشهد، توت زینتی کاکوزا و ... برای کاشت در سطح شهر ورامین در بین شهروندان توزیع و کشت شد.

معاون خدمات شهری شهرداری ورامین عنوان کرد: در همین راستا با توجه به انجام طرح احداث و تعریض کمربندی شمال شهر ورامین و در جهت توسعه فضاهای سبز شهری، حاشیه این جاده کمربندی با کاشت بیش از 2 هزار اصله نهال درخت زیتون و درخت زبان گنجشک (ون) نهال‌کاری شد.

وی افزود: همچنین به مناسبت فرارسیدن فصل بهار، برخی از بلوارهای سطح شهر از جمله بلوار ضلع جنوبی میدان حضرت ولی‌عصر (عج)، بلوار بصیرت، بلوار کناری مجتمع‌های مسکونی نور نهال و درختکاری و محیط‌های حواشی میادین و لچکی‌های اطراف محیطی آن از جمله میادین حضرت امام خمینی (ره)، حضرت امام حسین (ع)، حضرت ولی‌عصر (عج)، دانشجو، ارشاد، مادر، بسیج، علامه قطب‌الدین رازی ورامینی، الغدیر و .. با کاشت انواع مختلف گل‌های شب بو، میمون، کلمی و ... گلکاری شد.

درختکاری سطح ناحیه یک شمیرانات در راستای اجرای طرح استقبال از بهار

اداره فضای سبز شهرداری ناحیه یک از کاشت درخت در خیابان های شهید لواسانی و پاسداران به تعداد 70 اصله خبر داد .

اداره فضای سبز شهرداری ناحیه یک به منظور توسعه فضای سبز شهری، حفظ و نگهداری به وسیله جایگزین کردن درختان نو به جای درختان از بین رفته و همچنین در راستای اجرای طرح استقبال از بهار اقدام به کاشت درخت در خیابان های شهید لواسانی و پاسداران به تعداد 70 اصله کرد.

آمادگی کامل پرسنل آتش نشانی فیروزکوه برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال

شهردار فیروزکوه از آمادگی کامل پرسنل آتش نشانی برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: نیروهای این نهاد خدمات رسان در جهت شستشوی معابر و مناطق پس از پشت سر گذاشتن این روز نیز از آمادگی مطلوبی برخوردارند.

حسین حیدری افزود: ستاد اسکان مستقر در شهرداری نیز به صورت شبانه روزی آماده هدایت مسافران و گردشگران است.

وی از افتتاح قریب الوقوع روشنایی بلوار کوهسار که با چراغهای لاله ای شکل و منقش به نام شهدا آماده بهره برداری شده است، خبر داد و افزود: ریسه بندی و آذین بندی میادین سطح شهر، نصب تراکت و بروشور، نور پردازی در سطح شهر، نصب نقشه شهر برای راهنمایی مسافران، پاکسازی و رفت و روب معابر، شستشوی جدول ها و معابر به صورت مکانیزه، تنظیف اطراف آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع)، لکه گیری و آسفالت سطح شهر، اصلاح و بازسازی سرعتگیرها و بازبینی چراغهای راهنمایی از جمله اقداماتی است که برای استقبال از نوروز و خدمات رسانی هر چه بهتر و شایسته تر به مسافران در دستور کار قرار می گیرد.

کاشت گل در بوستانهای ناحیه یک شمیرانات

اداره فضای سبز شهرداری ناحیه یک شمیرانات در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، اقدام به کاشت گل در بوستانهای سطح ناحیه به متراژ یکهزار و 500 مترمربع کرد.

این اداره در راستای اجرای طرح استقبال از بهار اقدام به کاشت گل در بوستانهای نیاوران، امام علی (ع)، علوی، شاهد، شبنم، شکوفه، سنبل، دیباجی، نارنجستان، صدر کرد.

گفتنی است این بوستانها به وسیله گلهای بنفشه، مینا چمنی، شب بو زعفرانی، مارگریت و در رنگهای مختلف کاشته شد.

تقدیر فرماندار شمیرانات از حضور پرشور مردم شمیرانات در انتخابات مجلس

فرماندار شهرستان شمیرانات از حماسه حضور دشمن شکن و پرشور مردم شهید پرور این شهرستان در انتخابات 12اسفند ماه تقدیر کرد.

محمد معتقد لاریجانی با صدور بیانیه ای خطاب به مردم گفت: اینک که با استعانت از پروردگار متعال در ظل توجهات حضرت ولی عصرامام زمان(عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری، با همد لی وهمکاری بی شائبه مسئولان وخدمتگزاران صدیق نظام و حضور پرشور وعاشقانه مردم فهیم ، قدرشناس، مؤمن و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حماسه ای دیگر رقم خورد و با برگزاری انتخاباتی سالم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگ زرین دیگری بر کتاب افتخارات این ملت همیشه در صحنه افزود، ضمن پاسداشت حضور غرور آفرین مردم شهید پرور شهرستان شمیرانات، صمیمانه تقدیر و تشکر و از خداوند متعال توفیق روز افزونشان را مسئلت دارم .