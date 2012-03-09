"آی- پد جدید" رونمایی شد/ وضوح تصویر بی سابقه و اتصال به نسل چهارم

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر "پسا- رایانه ای" اپل از 10 سال قبل، با حضور استیو جابز و با عرضه "آی- پاد" آغاز شد و موفقیت کوپرتینو را در طول یک دهه اخیر رقم زد به طوریکه با نگاهی به آمار و ارقام می توان دریافت که تنها در سال 2011 این شرکت 172 میلیون دستگاه برپایه سیستم عامل iOS" را به فروش رسانده است.

سومین مدل تبلت اپل سرانجام پس از ماهها انتشار شایعات و اخبار تائید نشده درباره جزئیات و ویژگیهای این محصول در سالن "مرکز هنرهای یربا بوئنا" با عنوان "آی- پد جدید" (New iPad) و نه با عناوینی چون "آی- پد 3" یا "آی پد HD" توسط "تیم کوک"، مدیر اجرایی کوپرتینو رونمایی شد.

ویژگیهای "آی- پد جدید"

در مراسم رونمایی، اولین نکته ای که تیم کوک درخصوص ویژگیهای این محصول به آن اشاره کرد، فناوری Retina Display است که موجب شده است وضوح تصویر نمایشگر این تبلت به بیش از 2048 در 11536 پیکسل با تراکم 264 پیکسل در اینچ نسبت به مدل قبلی برسد.

روشنایی، کنتراست و اشباع مغناطیسی نیز در این نمایشگر بهبود یافته است و به بیانی ساده نمایشگر "آی- پد جدید" بالاترین وضوح تصویری را که هرگز یک دستگاه موبایل داشته است ارائه می کند و بنابراین روی این تبلت می توان جزئیات شگفت انگیزی از عکس و فیلم را مشاهده کرد.

پردازشگر "آی- پد جدید" دارای پردازشگر جدید A5X است که با چهار هسته برای "جی. پی. یو" و دو هسته برای "سی. پی. یو" 4 برابر کارآمدتر و 2 برابر سریعتر از پردازشگر "تگرا 3" محصول Nvidia است.

دوربین "آی- پد جدید" 5 مگاپیسکل است و توانایی تشخیص چهره، سیستم تثبیت فیلم، توانایی پخش فیلم با سرعت 1080p، فناوری iSight، نوردهی خودکار و اتوفوکوس را دارد.

اتصال فناوری نسل چهارم موبایل



جواهر جدید اپل با شبکه جدید نسل چهارم LTE (تکامل بلند مدت) سازگار است که می تواند سرعت انتقال اطلاعات را در مناطق تحت پوشش LTE به 73 مگابیت برثانیه و در شبکه های DC-HSDPA به 42 مگابیت برثانیه برساند.

سایر ویژگیهای فنی

به خاطر یک سیستم دیکته صوتی و یک میکروفن جدید می توان به دستگاه متنها را برای تبدیل کردن به یک نوشته دیجیتالی دیکته کرد. باتری "آی- پد جدید" 10 ساعت در حالت عادی و 9 ساعت در حال استفاده از شبکه نسل چهارم شارژ می ماند. قطر این تبلت جدید 9.4 جدید (کمی بیشتر از نسخه آی- پد 2) و وزن آن 635 گرم است.

قیمت و مدلها

"آی- پد جدید" از 16 مارس در آمریکا و از 23 مارس در 25 کشور عرضه می شود. این "آی- پد" نیز برپایه گنجایش حافظه و امکان اتصال به شبکه نسل چهارم در مجموع به شش مدل تقسیم می شود که عبارتند از:

مدل 16 گیگابایتی (499 دلار بدون نسل چهارم، 629 دلار با نسل چهارم)، مدل 32 گیگابایتی (599 دلار بدون نسل چهارم و 729 دلار با نسل چهارم) و مدل 64 گیگابایتی (699 دلار بدون نسل چهارم 829 دلار با نسل چهارم).

تیم کوک در این مراسم رونمایی تاکید کرد که "آی- پد 2" در نسخه 16 گیگابایتی (وای- فای+ نسل سوم و وای- فای تنها) با تخفیف 100 دلار در بازار باقی خواهد ماند.

سطح نرم افزاری جدید

"آی- پد جدید" نه تنها در سطح سخت افزاری بلکه در سطح نرم افزاری نیز بهبود یافته است. علاوه بر نسخه جدید سیستم عامل iOS 5.1، نرم افزارهای دیگری برای صرفه جویی در مصرف انرژی ارائه شده است. همچنین، GarageBand عنوان نرم افزاری برای ساخت موسیقی است که مجهز به عملکرد جدیدی با عنوان Smart Strings شده است. این عملکرد جدید در واقع نوعی ویرایشگر نُت موسیقی است.

امکان استفاده از iCloud (فضای ابری اپل) برای ذخیره اطلاعات در "آی- پد جدید" به علاوه راه حلهای جدیدی برای اشتراک گذاری فایلها میان دستگاههای با نشان "سیب گاز زده" وجود دارد.

تداخل گرافیکی iMovie نیز در این محصول برای استفاده آسانتر از نمایشگر لمسی مجهز به یک "استوری بورد" جدید شده است.

با نرم افزاری به نام "آی- فوتو" می توان عکسها را مستقیماً روی این تبلت جدید ساماندهی و ویرایش کرد. برنامه های جانبی "گاراژ باند"، iMovie و "آی- فوتو" در فروشگاه مجازی اپل (App Store) در دسترس قرار دارند.

مرکز هنرهای یربا بوئنا

تیم کوک در صحنه نمایشهای اپل. نسخه سوم اپل اولین محصول جدید کوپرتینو پس از درگذشت استیو جابز است



مدلها و قیمتها



رشد 76 درصد اپل در عصر "پسا- رایانه"



مقایسه وضوح تصویر جدیدترین مدل "آی- پد" (سمت چپ) با مدل قبلی (سمت راست)



تیم کوک، سیستم عامل iOS 5.1 را معرفی می کند



کارایی LTE در مقایسه با سایر شبکه های موبایل

نمودار فروش "آی- پد"

عملکرد iMovie