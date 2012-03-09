تامین آب سالم در اولویت برنامه های استان تهران است

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دومین مرحله، رسیدگی به بحث حمل و نقل از جمله توسعه مترو در شهرستانهای تهران است تا خط مترو به این مناطق انتقال یابد.

وی یادآورشد: افتتاح خط مترو، باعث کاهش تلفات جانی در جاده ها می شود، زیرا تردد مردم با ماشین در جاده ها کمتر خواهد شد.

کاهش 220 نفری تلفات جانی تصادفات استان تهران

محمودی اضافه کرد: توسعه راهها و رسیدگی به بحث حمل و نقل، سال 91 نسبت به سال 81 کاهش 220 نفری تلفات جانی ناشی از تصادفات را به دنبال داشت و سعی برآن خواهد شد تا این مقدار به نزدیک صفر برسد.

وی اظهار داشت: دربرنامه پیش بینی شده سال 91 توسعه فضای سبز، کشاورزی، صنعت و ... نیز در نظر گرفته شده است.

70 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان تهران به بهره برداری رسید

معاون امور عمرانی استانداری تهران ادامه داد: در سال جاری 70 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان تهران به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: 15 هزار واحد از این مسکنها در بخش روستایی انجام شده است و برای تخریب و ساخت هر خانه 10 میلیون اعتبار گذاشته شده است.