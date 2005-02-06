  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۰۳

20 بهمن، با همت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي :

بخش پزشكي هسته اي مركز پزشكي شهدا تجريش افتتاح مي شود

بخش هاي جديد مركز پزشكي، آموزشي و درماني شهدا تجريش وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به مناسبت دهه مبارك فجر افتتاح مي شود.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" درمانگاه پوست، بخش هاي نفرولوژي و دياليز، CCU، ICU، اتاق هاي عمل؛ تحقيقات پوست، پزشكي هسته اي، طب فيزيكي و ... از جمله بخش هاي اين مركز پزشكي است كه بيستم بهمن با حضور وزير بهداشت، در مان و آموزش پزشكي افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 155548

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها