به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" درمانگاه پوست، بخش هاي نفرولوژي و دياليز، CCU، ICU، اتاق هاي عمل؛ تحقيقات پوست، پزشكي هسته اي، طب فيزيكي و ... از جمله بخش هاي اين مركز پزشكي است كه بيستم بهمن با حضور وزير بهداشت، در مان و آموزش پزشكي افتتاح خواهد شد.
20 بهمن، با همت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي :
بخش پزشكي هسته اي مركز پزشكي شهدا تجريش افتتاح مي شود
بخش هاي جديد مركز پزشكي، آموزشي و درماني شهدا تجريش وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به مناسبت دهه مبارك فجر افتتاح مي شود.
کد مطلب 155548
نظر شما