به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی صبح جمعه در چهارمین نشست فصلی مدیران ستاد بحران کشور اظهار داشت: برای پایش و مدیریت بحران ها، همکاری و تعامل با همه دستگاه‌ها و نهادهایی که مدیریت تاسیسات راهبردی تولید انرژی کشور به ویژه تاسیسات صنایع نفتی را بر عهده دارند در اولویت کار ستاد مدیریت بحران کشور است و در این راستا اقدامات شایسته‌ای در حال انجام است.

وی ادامه داد: وجود نیروگاه اتمی بوشهر و تاسیسات راهبردی و عظیم صنعت نفت، گازو پتروشیمی موجود در نقاط حساس و استراتژیک استان بوشهر دلیل و هدف اصلی برگزاری این نشست در عسلویه است.

سرپرست ستاد مدیریت بحران کشور اضافه کرد: کنترل و تمرکز بر روی حوادث انسان ساخت از ضروری ترین شاخص های مدیریت بحران در کشور است.

وی افزود: برای پایش و مدیریت بحران ها، همکاری و تعامل با تمامی دستگاه ها و نهادهایی که مدیریت تاسیسات راهبردی تولید انرژی کشور به ویژه تاسیسات صنایع نفتی را بر عهده دارند در اولویت کار ستاد مدیریت بحران کشور است و در این راستا اقدامات شایسته ای در حال انجام است.

نشست راهبردی ستاد مدیریت بحران کشور به میزبانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حضور مدیرعامل این سازمان و سرپرست ستاد مدیریت بحران کشور در مرکز همایش های خلیج فارس عسلویه برگزار شد.

تفاهم نامه همکاری بین سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان منطقه ویژه پارس به منظور ایجاد و گسترش همکاری های فی ما بین درخصوص ارتقای سطوح مدیریت بحران و کسب آمادگی مطلوب در شرایط اضطراری و بحران در منطقه ی ویژه اقتصادی انرژی پارس، به امضاء رسید.



با امضای این تفاهم نامه، طرفین در راستای دستیابی به منافع ملی و منطقه ای و با عنایت به حساسیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطقه ی ویژه اقتصادی انرژی پارس تلاش خواهند کرد.