250 باب کانون فرهنگی و هنری در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر روز جمعه در گردهمایی بزرگ ائمه جماعات، مدیران و فعالان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان که به مناسبت 18 اسفند سالروز تاسیس این کانونها در کشور برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر 253 کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه به ازای تاسیس هر کانون 6 میلیون ریال هزینه می شود، عنوان کرد: اعتبارات فرهنگی به هر کانون بر مبنای میزان فعالیت کانونها اختصاص می یابد.

مطهری فر همچنین از فعالیت 242 باب کتابخانه و قرائت خانه در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد این استان خبر داد و گفت: این کتابخانه ها دارای ظرفیت بسیار بالایی از کتب مختلف بوده و باید استفاده از این کتب در کتابخانه های کانون مورد استفاده همگان قرار گیرد.

وی تعداد کتب مو جود در کتابخانه های کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان را 72 هزار و 193 جلد کتاب عنوان کرد و بیان داشت: همچنین 193 عنوان برنامه به عنوان فعالیت قرآنی در کانون ها اجرا می شود.

مطهری فر از اجرای طرح تلاوت نور در استان خبر داد و گفت: هم اکنون این طرح مورد استقبال چشمگیری قرار گرفته و در سطح ادارات استان نیز اجرا می شود.

تخصیص 30 درصد اعتبارات فرهنگی به استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی درخصوص اعتبارت فرهنگی تخصیص یافته به استان نیز، تصریح کرد: تاکنون 30 درصد اعتبارات مصوب در حوزه فرهنگی به استان تخصیص یافته است.

وی اضافه کرد: از این مبلغ یک سوم به دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، یک سوم به فعالیت های قرانی و یک سوم به برنامه های فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اختصاص یافته است.

وی حوزه فعالیت های کانونهای مساجد را فرهنگ و هنر دانست و افزود: در این راستا می توان از اعتبارت تخصیص یافته به سایر حوزه های فرهنگی نیز در کانونها استفاده کرد.

مطهری فر با اشاره به اینکه اعتبارات فرهنگی تخصیص یافته اعتبارات هزینه ای است، اظهار داشت: به منظور جذب این اعتبار و هزینه کرد و بهره وری بیشتراز این اعتبارات، باید حوزه فعالیتهای کانونها ارتقاء یافته و کانونهای غیر فعال نیز فعال شوند.

وی با اشاره به اینکه آنچه که به عنوان نقطه عطف جمهوری اسلامی ایران شناخته شده مسجد است، عنوان کرد: حضور فعالان مسجدی در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، مسجد را به عنوان محور فعالیتهای دینی و اسلامی ایران نشان می دهد.

مطهری فر با اشاره به اینکه امروز دشمن از مسجد و حتی فضای خالی مسجد هراس دارد، اظهار داشت: در این راستا باید نقاط قوت فعالیت های مسجدی تقویت شود.

وی احیاء برخی فرهنگ های فراموش شده را از دیگر برنامه های مسجد برشمرد و بیان کرد: در این راستا مسئولان کانونها وظیفه دارند برخی فرهنگهای فراموش شده از جمله صله رحم، صداقت، محبت و... را در مساجد احیا کرده و در بین جوانان نهادینه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه تنها به ارائه آمار کمی در مساجد نباید پرداخته شود، یادآور شد: در این زمینه ارتقاء کیفی فعالیتهای فرهنگی و هنری مساجد باید در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.