مرتضی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از اینکه صبای قم سه امتیاز ارزشمند مسابقه خانگی هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور را در مصاف با تیم مس سرچشمه کسب کرد، دو بازی را بدون برد پشت سر گذاشته ایم و دیگر نباید این روند ادماه پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه اکنون آماده دیدار با ذوب آهن اصفهان هستیم تا دوازدهمین برد این فصل را کسب کنیم، اضافه کرد: برای ما کسب سه امتیاز از این دیدار خارج از خانه بسیار حائز اهمیت است به خصوص اینکه تیم ما به خوبی قوی شده است و بازیکنان ما نیز با انگیزه بیشتری نسبت به گذشته برای موفقیت تیم در لیگ برتر تلاش میکنند.
هشت هفته پر التهاب تا پایان لیگ یازدهم
مدافع و کاپیتان دوم تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: هشت هفته پر التهاب و حساس را در ادامه یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در پیش داریم و پیروزی در این دیدار میتواند زمینهساز حضور ما در رده های بالای جدول شود.
وی یادآور شد: تیم ما بعد از اینکه در دیدار خود برابر پیروی تهران به یک امتیاز دست یافت، در حال حاضر رده چهارم جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال را در اختیار دارد و با امید به روزهای بهتر در دیدارهای آتی برابر سایر رقبای لیگ برتری به میدان میرود.
کاشی که یکی از مدافعان گلزن صبا در این دیدار بوده است، ابراز داشت: در تمرینات اخیر ویژه دیدار با ذوب آهن اصفهان تمرین کرده ایم زیرا سه امتیاز این دیدار برای ما از اهمیت بالاتری برخوردار است و با توجه به اینکه ذوب آهن اصفهان اکنون در رده هفتم جدول ردهبندی یکی از تیمهای بالای جدول لیگ برتر محسوب میشوند می توان به سختی بازی پی برد.
صبا باخت بازی رفت را جبران می کند
مدافع تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: صبای قم و ذوب آهن اصفهان در حالی در مسابقه حساس هفته بیست و هفتم لیگ برتر برابر یکدیگر صفآرایی میکنند که تا پایان دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ یازدهم، ذوب آهن اصفهان در مکان ششم جدول ردهبندی قرار دارد و صبای قم تیم چهارم جدول ردهبندی لیگ برتر است که این مهم نشان میدهد، فاصله تیمها در جدول نزدیک است و سه امتیاز مسابقه روز شنبه دو تیم بسیار تعیینکننده است.
وی بیان داشت: تقابل با ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس مسابقه پر اهمیتی خواهد بود به خصوص اینکه بازیکنان ما از دیدار رفت با این تیم خاطره خوشی نداریم و برای بردن باید با آرامش کامل بازی کنیم.
تیمهای فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان از ساعت 16 روز شنبه بیستم اسفند ماه در دیداری از هفته بیست و هفتم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در جدالی حساس در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف یکدیگر میروند.
قم - خبرگزاری مهر: کاپیتان دوم تیم فوتبال صبای قم گفت: بازی با ذوب آهن اصفهان یکی از بازی های مهم خارج از خانه صبای قم به شمار می رود و در آن فقط به دنبال کسب سه امتیاز خواهیم بود.
مرتضی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از اینکه صبای قم سه امتیاز ارزشمند مسابقه خانگی هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور را در مصاف با تیم مس سرچشمه کسب کرد، دو بازی را بدون برد پشت سر گذاشته ایم و دیگر نباید این روند ادماه پیدا کند.
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