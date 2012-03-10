مهدی امیریان "دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت"در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: جنبش دانشجویی نسبت به عملکرد رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی انتقادات زیادی را مطرح می کرد که مهمترین آنها انتصاب های فامیلی و خارج از ضوابط بود، اما پس از 30 سال رئیس دانشگاه آزاد تغییر کرد و با آمدن دانشجو انتظار می رفت مسیر گذشته ادامه نیابد ولی متاسفانه اخباری مبنی بر انتصاب خسرو دانشجو"برادر فرهاد دانشجو"در دانشگاه آزاد منتشر شد.

این فعال دانشجویی افزود: فرهاد دانشجو نباید با این اقدامات خود موجب دلسردی و ناامیدی جنبش دانشجویی شود، البته ما منکر کارآمدی خسرو دانشجو نیستیم اما رئیس فعلی دانشگاه آزاد باید بداند که به غیر از بستگان نزدیک، افراد دیگری نیز پیدا می شوند که از کارآمدی و لیاقت بالایی برخوردار هستند ضمن آنکه جنبش دانشجویی شدیداً مخالف انتصاب های فامیلی در دانشگاه آزاد است. در گذشته اعتراض خود را به این رویه اعلام می کردیم و در حال حاضر نیز باز اعتراض خود را اعلام می کنیم.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه جنبش دانشجویی همچون گذشته عملکرد مسئولین دانشگاه آزاد را رصد می کند از فرهاد دانشجو خواست به افکار عمومی و دانشجویان احترام بگذارد و در اسرع وقت در حکم خسرو دانشجو تجدید نظر کند.

امیریان خطاب به رئیس دانشگاه آزاد گفت: جنبش دانشجویی نشان داده که به هیچ شخص و تشکلی وابستگی ندارد و در هرجا اقدامی ناپسند و غیر منطقی را ببیند به آن واکنش نشان خواهد داد.

بنابراین گزارش، فرهاد دانشجو که به تازگی به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شده است طی حکمی خسرو دانشجو ، برادر خود را بعنوان قائم مقام خود در واحدهای علوم و تحقیقات منصوب کرد.

پیش از این، در زمان ریاست عبدالله جاسبی، مجید عباسپور تهرانی فرد سمت قائم مقامی واحدهای علوم و تحقیقات را بر عهده داشت.