به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن که بعد از نایب قهرمانی آسیا روند نزولی خود را طی کرد، در حال حاضر به جایگاه هفتم جدول رده‌بندی لیگ برتر اکتفا کرده و در کنار پرسپولیس قرار گرفته است. سبزپوشان روز شنبه در حالی به مصاف صبای قم می‌روند که تیم جوان و با انگیزه صبا با نتایج خوب خود در فصل جاری جایگاه چهارم جدول رده‌بندی را ازآن خود کرده است.

ذوب‌آهن و مشکلات مختلف

ذوب‌آهن در حالی به مصاف صبای قم می‌رود که همچنان با مشکلات بسیاری که مهم‌ترین آن مشکلات مالی است، دست و پنجه نرم می‌کند و مشکلات مالی هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین مشکلات سبزپوشان اصفهان به شمار می‌رود.

باشگاه اصفهانی در طول فصل بارها دچار حواشی، مشکلات و مسائل مختلفی شد و همین مسئله باعث شد که جایگاه ذوب‌آهن در جدول رده‌بندی پله پله پایین بیاید و این تیم که در فصل‌های گذشته همواره مدعی قهرمانی بوده اکنون در میانه‌های جدول رده‌بندی قرار گیرد.

سبزپوشان اصفهان در دوران تعطیلات لیگ هم بازی تدارکاتی برگزار نکردند و تنها به یک اردوی 5 روزه در کیش اکتفا کردند تا با آمادگی نسبی به مصاف تیم صبای قم بروند.

غایبان ذوب‌آهن در دیدار با صبا

ذوب‌آهن در دیدار با صبا هیچ بازیکن محرومی ندارد و خیال ابراهیم‌زاده از این بابت راحت خواهد بود اما تیم اصفهانی در مسابقه روز شنبه دو بازیکن مصدوم دارد.

اسماعیل فرهادی که در بازی تیمش مقابل استقلال تهران با مصدومیت مواجه شد، همچنان مصدوم است و نمی‌تواند بازی کند و سید محمد حسینی، دیگر بازیکن ذوب‌آهن نیز به دلیل مصدومیت نمی‌تواند مقابل صبا به میدان برود.

چهره ویژه

داوود حقی، هافبک صبای قم که در پایان فصل گذشته به دلیل اختلاف نظر با ویسی از این تیم جدا شد، به ذوب‌آهن پیوست تا دوران خوبی را در این تیم داشته باشد اما به دلیل مشکلات مختلف این تیم نتوانست درخششی داشته باشد.

این بازیکن در بازی روز شنبه مقابل تیم سابقش قرار می‌گیرد و بدون شک انگیزه بسیاری برای پیروزی در این مسابقه خواهد داشت.

شرایط نامساعد صبا

اما صبای قم نیز در حال حاضر شرایط چندان مطلوبی ندارد و مشکلات مالی این تیم باعث شده که ذوب‌آهن با خوش‌شانسی به مصاف این تیم برود چراکه صبا در حال حاضر با بحران‌های بسیاری مواجه است و این بحران‌ها می‌تواند باعث پیروزی ذوب‌آهن در این دیدار خانگی شود.

برنامه و اسامی داوران هفته بیست و هفتم به شرح زیر است:

جمعه ۱۹ اسفند ۹۰ ساعت ۱۶

فولاد خوزستان – داماش گیلان – ورزشگاه تختی اهواز

شاهین حاج بابایی ، مسعود فرح نیا، سعید زارع -جواد شرفی، ناظر داوری:اسماعیل صفیری

ملوان – شهرداری تبریز – ورزشگاه تختی انزلی

محسن ترکی، بابک داوری، سعید قاسمی،حسین نیکوزاده، ناظر داوری:ابوطالب طاهریان

سایپا – فجر شهیدسپاسی – ورزشگاه انقلاب کرج

یدالله جهانبازی، علیرضا کهوری، مجید ویشگاهی، حسن اکرمی، ناظر داوری:عبدالله با عزم

مس سرچشمه- نفت تهران- ساعت ۱۵:۳۰ ، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان

حسین زرگر، حسن کامرانی فر، محمدرضا ابوالفضلی، موسی الرضا ارغوانی، ناظر داوری:زاهد بحرینی

شنبه ۲۰ اسفند ۹۰ ساعت ۱۶

شاهین بوشهر- نفت آبادان ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

غلامرضا جباری، سعید علی نژادیان، بهرام کیانی، محمدرضا فغانی ناظر داوری:علیرضا یزدانی

ذوب آهن – صبا ورزشگاه فولادشهر اصفهان

علیرضا فغانی، محسن فریمانی، علیرضا غنو، پیمان فرخی مهر، ناظر داوری:غلامرضا بهروان

راه آهن – استقلال تهران ورزشگاه آزادی تهران

محسن قهرمانی، رضا سخندان، داود رفعتی،اشکان خورشیدی، ناظر داوری:رضا غیاثی

روز دوشنبه ۲۲ اسفند نیز دو دیدار به شرح زیر انجام می‌شود که کمیته داوران اسامی داوران آن را اعلام نکرده است:

تراکتورسازی - سپاهان ساعت ۱۵

پرسپولیس - مس کرمان ساعت ۱۷:۱۵

جدول رده بندی لیگ برتر:

۱- سپاهان اصفهان ۵۲ امتیاز

۲- استقلال ۴۷ امتیاز

۳- تراکتور سازی تبریز ۴۶ امتیاز

۴- صبای قم ۴۲ امتیاز

۵- نفت تهران ۴۱ امتیاز

۶- فولاد خوزستان ۳۷ امتیاز

۷- ذوب آهن اصفهان ۳۶ امتیاز

۸- پرسپولیس ۳۴ امتیاز

۹- صنعت نفت آبادان ۳۳ امتیاز

۱۰- سایپا کرج ۳۱ امتیاز

۱۱- فجر سپاسی شیراز ۳۱ امتیاز

۱۲- داماش گیلان ۳۱ امتیاز

۱۳- ملوان انزلی ۳۰ امتیاز

۱۴- مس کرمان ۳۰ امتیاز

۱۵- راه آهن شهرری ۲۸ امتیاز

۱۶- شهرداری تبریز ۲۷ امتیاز

۱۷- شاهین بوشهر ۲۷ امتیاز

۱۸- مس سرچشمه ۱۹ امتیاز