دستگیری سارقان طلافروشیهای مشهد/ مرگ 11 سرنشین خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس خراسان رضوی از دستگیری عاملان سرقت طلا فروشی های مشهد خبر داد و گفت: دو نفر از این سارقان پس از مخفی شدن در نیشابور و سپس مشهد در شب انتخابات دستگیر شدند.

سرهنگ حسین بید مشکی گفت: سارقان که که دارای 25 سال سن و معتاد هستند با تهدید چند طلا فروش، طلاهای آنان را به سرقت می بردند.

مرگ 11 پژو و پراید سوار

و اما در بحث رانندگی خراسان رضوی طی سه روز گذشته روزها ی پر تلفاتی که بگونه ای که در سه حادثه رانندگی جداگانه 11 تن از سرنشینان این خودرو ها در دم جان سپردند.

بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون شن با یک خودور سواری در 100 متری مشهد سه نفر از سر نشینان 4.5 کشته شدند.

در حادثه دیگری در جاده بردسکن به خلیل آباد که بر اثر انحراف به چپ یک دستگاه پژو 4.5 با یک دستگاه کامیون رخ داد سه تن از سرنشینان خودرو در میان شعله های آتش ناشی از انفجار خودرو کشته شدند.

همچنینن در برخورد دو دستگاه پراید با یکدیگر در محور گناباد - مهنه 5 نفر کشته و سه نفر مجروح شدند.

راهبردهای جنگ هوشمند دشمنان بر روی زنان و جوانان متمرکز است

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: برخی غفلت ها و نیز تهدیدات دشمنان، امنیت و سلامت خانواده ها را با آْسیب مواجه ساخته است.

محمد غفاری در سلسله جلسات آموزشی جنگ نرم، افزود: بایستی پذیرفت غفلت نهادهای آموزشی، دینی، سیاسی و نیز آحاد جامعه زمینه را برای آسیب پذیری بنیان خانواده ها فراهم ساخته است.

وی اضافه کرد: این در حالی ست که دشمنان با آگاهی از اهمیت نقش خانواده در سلامت اجتماع جنگ هوشمند خود در سطح عمومی را بر روی خانواده ها به ویژه زنان و جوانان متمرکز کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی در خصوص مهم ترین آسیب های قابل بحث در حوزه خانواده ادامه داد: اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، طلاق، بد حجابی، بالا رفتن سن ازدواج، شیوع زندگی های مجردی، شبکه های ماهواره ای و عدم تعهد اخلاقی زوجین نسبت به یکدیگر از جمله این موارد هستند.

وی از حجاب به عنوان مثالی از ارزش های تحت آماج حملات مخالفان اسلام و نظام جمهوری اسلامی یاد و تصریح کرد: برنامه ریزی دشمن به گونه ای است که نگرش افراد نسبت به حجاب از امری الهی به مسئله ای فردی، خانوادگی و یا اجتماعی سوق یابد.

غفاری تاکید کرد: در صورت موفقیت دشمن در این عرصه، یعنی تغییر ذائقه و نگاه افراد نسبت به حجاب و یا سایر ارزش ها، رفتار جامعه بدون بهره گیری از هر گونه حربه سخت تغییر خواهد کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن مولفه های امنیت، احساس امنیت را در آرامش روانی جامعه موثر دانست و افزود: متاسفانه برخی رسانه ها بدون توجه به تبعات فعالیت های خود بر این آرامش، خبر مربوط به یک حادثه را به نحوی منعکس می نمایند که امنیت شهر و یا استان زیر سوال می رود.

جشن آغاز هفته نیکوکاری

با حضور فرماندار سرخس، زنگ نیکوکاری در یکی از مدارس شهرستان به صدا درآمد.

علیرضا بوستانی در این مراسم، کمیته امداد امام خمینی(ره) را از باسابقه ترین نهادهای انقلاب دانست و افزود: برکات این نهاد مردمی از سال 57 تاکنون موجب حمایت از بسیاری از خانواده های محروم شده است.

اختصاص اعتبارات ویژه برای مهار روان آب ها در بجستان

فرماندار بجستان خواستار اختصاص اعتباراتی ویژه به شهرستان برای مهار روان آب ها و بیابان زدایی شد.

محمدرضا صولتی در جلسه شورای اداری شهرستان که همزمان با هفته منابع طبیعی برگزار شد، گفت: اجرای طرح های آبخیزداری با توجه به وضعیت جغرافیایی بجستان و هم مرزی آن با کویر ضروری است.

محمود اعظمی راد معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز در این جلسه 70 درصد مساحت استان را مربوط به عرصه منابع طبیعی ذکر کرد و اظهار داشت: این اراضی شامل جنگل، مرتع، بیابان و مناطق محل رویش گیاهان دارویی می باشد.

وی ادامه داد: مطالعات اجرای طرح های آبخیزداری در چهار هزار هکتار از این اراضی انجام و 70 درصد آن اجرایی شده است.

اعظمی راد از جنگل های حفاظت شده استان که شامل گونه هایی چون بنه، پسته وحشی و ارس هستند به عنوان ذخایر ژنتیکی خراسان رضوی نام برد و گفت: این جنگل ها ضمن حفاظت از استان در برابر جریان های اقلیمی، تاثیر مهمی بر اکوسیستم منطقه دارند.