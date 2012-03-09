به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «موضوع‌شناسی در فقه»، گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، توسط اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

در این کتاب تلاش شده است با چارچوبی تعریف شده و مدون به طرح محورها و پرسش‌های مورد نظر در زمینه موضوع‌شناسی بپردازد و درآمدی تحلیلی را به عنوان جمع‌بندی گفت‌وگوها و مباحث صاحب‌نظران فراهم سازد.

این کتاب به کوشش علیرضا فرحناک و در دو بخش «گفت‌وگوها در مروری تحلیلی» و «گفت‌وگو با صاحب‌نظران» تدوین شده است.

یادآور می‌شود، کتاب «موضوع‌شناسی در فقه» در 424 صفحه با تیراژ 1400 نسخه و قیمت 4300 تومان به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و توسط اداره نشر این پژوهشگاه منتشر شده است.