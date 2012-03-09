پایان ناگهانی ماموریت سفیر روسیه در قطر/بحران در روابط مسکو-دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی کرملین، دیمیتری مدودف حکم برکناری و بازگشت "ولادیمیر تیتورینکو" سفیر روسیه در قطر را امضا کرد.

در پی حادثه ای که برای تیتورینکو در فرودگاه دوحه رخ داد، وزارت امور خارجه روسیه، پنجم ژانویه از کاهش سطح روابط خود با قطر خبر داده بود. وزارت امور خارجه روسیه در این رابطه از مقامات قطر تحقیق درباره این حادثه و محاکمه عاملان آن را خواستار شده و اعلام کرده بود دوحه باید رسما از مسکو عذرخواهی کند.

گفتنی است سفیر روسیه در قطر هنگام بازگشت از ماموریت دیپلماتیک خود از اردن، از سوی نیروهای امنیتی و گمرک قطر که قصد داشتند به زور مهر بسته دیپلماتیک وی را باز کنند، مورد تعرض قرار گرفت.

مسکو و دوحه پیشتر بر سر موضوع سوریه با یکدیگر درگیری لفظی داشتند. منابع خبری ماه گذشته میلادی نوار صوتی را پخش کردند که حاکی از درگیری لفظی "ویتالی چورکین" نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد و "شیخ حمد بن جاسم" وزیر امور خارجه قطر بود.

چورکین در این نوار صوتی خطاب به وزیر امور خارجه قطر که گفته بود مسکو باید با قطعنامه ضد سوری موافقت کند، گفته بود: تو میهمان شورای امنیت هستی، پس احترام خودت را حفظ کن و اندازه حجمت حرف بزن، من با تو حرفی ندارم، به نام روسیه بزرگ با بزرگان فقط حرف می زنم.