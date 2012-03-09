به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری صبح جمعه در چهارمین نشست فصلی مدیران ستاد بحران کشور در عسلویه اظهار داشت: ارتقای وضعیت مدیریت بحران و پدافندغیرعامل در حوزه‌های عملیاتی پارس جنوبی، پارس کنگان و پارس شمالی ضروری است.

وی افزود: در گستره 46 هزار هکتاری منطقه ویژه پارس، 28 فاز گازی و بیش از 30 واحد پتروشیمی در حوزه عملیاتی منطقه ویژه پارس در حال احداث است. در حال تدوین و طراحی نظام نامه مدیریت بحران منطقه ویژه پارس هستیم و این مهم اهداف بلندمدت نظام در راستای توسعه صنعت نفت کشور را محقق خواهد کرد.

مدیرعامل منطقه پارس اضافه کرد: همسو با طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، زیرساخت های لازم برای صیانت و محافظت از این سرمایه کشور، با بهره گیری از توانمندی های داخلی جهت کنترل بحران و رفع خطرات آسیب پذیری تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی در حال انجام است.

وی به آموزش‌ها و دوره‌های آموزشی این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: سالانه بیش از چهار هزار نفر در مرکز آموزش HSE منطقه ویژه پارس آموزش های لازم را می بیند و برنامه ما برای آموزش این تعداد در سال آینده نیز تدوین شده است.

نصوری افزود: 150 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت و بهره‌برداری از مرکز اورژانس هوایی در حوزه شهرستان کنگان مصوب شده است که با راه اندازی این مرکز، علاوه بر کنترل حوزه منطقه ویژه، در یک شعاع 300 کیلومتری نیز می توان خدمات پدافندی و رفع حوادث احتمالی را پوشش داد.

وی ادامه داد: مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، مانورها و رزمایش ها متعددی نیز در تمامی حوزه های عملیاتی در حال انجام است و این موجب شده تا توانایی و آمادگی نیروهای موجود در منطقه ویژه برای کنترل و مدیریت بحران افزایش یابد.

نشست راهبردی ستاد مدیریت بحران کشور به میزبانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حضور مدیرعامل این سازمان و سرپرست ستاد مدیریت بحران کشور در مرکز همایش های خلیج فارس عسلویه برگزار شد.

تفاهم نامه همکاری بین سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان منطقه ویژه پارس به منظور ایجاد و گسترش همکاری های فی ما بین درخصوص ارتقای سطوح مدیریت بحران و کسب آمادگی مطلوب در شرایط اضطراری و بحران در منطقه ی ویژه اقتصادی انرژی پارس، به امضاء رسید.



با امضای این تفاهم نامه، طرفین در راستای دستیابی به منافع ملی و منطقه ای و با عنایت به حساسیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطقه ی ویژه اقتصادی انرژی پارس تلاش خواهند کرد.