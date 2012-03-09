حذف کارمزد فروش بنزین در فاز دوم هدفمندی/ موافقت با پیشنهاد وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز شمارش معکوس برای جمع بندی دولتمردان به منظورتعیین قیمت جدید بنزین و سناریوهای عرضه این فرآورده استراتژیک نفتی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حذف کارمزد فروش بنزین در دستور کار دولت قرار گرفته است.

در حال حاضر به طور متوسط سالانه بیش از 300 میلیارد تومان کارمزد برای فروش بنزین آزاد و نیمه یارانه‌ای بنزین و گازوئیل مطابق با نظام درجه بندی مجاری عرضه به جایگاه داران سوخت سراسر کشور پرداخت می شود.

بر این اساس با توجه به ضورت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در جایگاه‌های سوخت کشور اخیرا وزارت نفت پیشنهاد حذف پرداخت کارمزد فروش بنزین به ستاد هدفمندی یارانه ها را ارائه کرده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از ستاد هدفمندی یارانه‌ها حاکی از آن است که اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها با پیشنهاد مجموعه وزارت نفت به منظور حذف نظام کارمزدی و اعمال نظام حق العمل کاری برای فروش بنزین و گازوئیل در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موافقت کرده است.

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در جمع خبرنگاران درباره با تاکید بر اینکه توقف عرضه بنزین آزاد در روزهای پایانی اسفند ماه صحت ندارد، با اشاره به اجرای نظام جدید حق العمل کاری برای فروش بنزین در جایگاه‌های سوخت از سال 1391، گفته است: هم اکنون نرخ کارمزد فروش بنزین به طور سالانه تعیین و مطابق با مصوبات دولت به جایگاه‌داران سوخت پرداخت می شود.



این مقام مسئول با اشاره به آغاز پرداخت کارمزد معوق برخی از جایگاه داران سوخت، اظهار کرده است: حذف کارمزد فروش بنزین آزاد به هیچ وجه صحت ندارد.

به گزارش مهر، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاه‌های کشور عرضه شده است.



با اجرای این قانون و با وجود ورود بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به ناوگان حمل و نقل متوسط مصرف سالانه بنزین کشور با حدود پنج درصد کاهش به مرز 59 میلیون لیتر در روز رسیده است.



در حال حاضر بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی به حدود 100 میلیون لیتر کاهش یافته و از این رو شمارش معکوس برای به پایان رسیدن ذخیره بنزین 100 تومانی کارتها و عرضه بنزین 2 نرخی آغاز شده است.



این در حالی است که با وجود بررسی سناریوهای مختلف قیمتی تاکنون هیچ گونه محدودیت زمانی برای استفاده از ذخیره 100 و 400 تومانی بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت پیش بینی نشده است و به اصطلاح دولت برنامه‌ای برای حذف سهمیه ذخیره شده در کارتهای سوخت ندارد.