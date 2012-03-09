دو خاطره متفاوت ضیاء موحد از دو دیدار با سیمین دانشور

ضیاء موحد شاعر و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار تاسف از درگذشت زنده‌یاد سیمین دانشور به نقل دو خاطره از دو دیدار به گفته خود کاملاً متفاوتش با یانوی داستان‌نویسی ایران پرداخت.

وی گفت: من دو بار بیشتر خانم دانشور را از نزدیک ملاقات نکرده‌ام؛ یک بار قبل از انقلاب بود که به اتفاق هوشنگ گلشیری و محمد حقوقی به منزل او رفتیم و آن زمان هنوز جلال آل‌احمد زنده بود. در این دیدار با توجه به ذوق ایرانی مهمانان، بیشتر درباره شعر صحبت شد.

شاعر «غراب‌های سفید» اضافه کرد: تصور من از برداشت خانم دانشور درباره شعر، کاملاً متفاوت از واقعیت بود و به نظرم رسید که برداشت او از شعر در حدی کاملاً متوسط بود. البته به نظرم رسید که او ذوق شعری فراوانی دارد اما آن احاطه و تسلطی که در داستان و روی مسائلی مانند محتوا و فرم داشت، اینجا (در شعر) نداشت.

موحد گفت: در آن جلسه بیشتر به ذوق شعری اهمیت می‌داد و توجه داشت و تا مدت‌ها بعد ندیدم جایی درباره شاعری حرفی زده باشد.

وی درباره دیدار دوم خود با سیمین دانشور هم یادآور شد: بار دوم که خانم دانشور را دیدم حدود 7، 8 سال پیش بود. من به دیدن خانم سیمین بهبهانی رفتم و او گفت که مایل است به دیدن خانم دانشور برود و به اتفاق رفتیم به منزلش. خانم دانشور اصولاً بسیار خوش‌صحبت بود و چون تنها زندگی می‌کرد، وقتی جمعی پیدا می‌شد، دوست داشت درباره موضوعات مختلف صحبت کند.

این شاعر اضافه کرد: آن روز خانم دانشور درباره نیما و به خصوص شعر معاصر صحبت‌های بسیار جالب و تازه‌ای کرد. خاطرات بسیار جالبی از نیما داشت و من تعجب می‌کنم که چطور کسانی که با او آشنا بودند، نرفته‌اند این خاطرات را ثبت و ضبط کنند. خانم دانشور حتی خاطرات جالبی هم از امام موسی صدر که چند روزی در منزل او بود، داشت.

موحد همچنین درباره آثار سیمین دانشور گفت: «همسر من جلال» یکی از بهترن مقاله‌هایی است که درباره یک نفر نوشته شده و اگر آن را با مقاله «پیرمرد چشم ما بود» (مقاله جلال آل‌احمد درباره نیما یوشیج) مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که اولی خیلی محکمتر و منسجم‌تر است.

وی همچنین با مقایسه رفتار و موضعگیری‌های جلال آل‌احمد و سیمین دانشور افزود: دانشور به واقع آدم فاضلی بود و به نظر می‌رسید از بسیاری جهات نسبت به جلال برتری داشت. حرف‌هایی که می‌زد و وصیت‌هایی که می‌کرد، نشان می‌داد که او آدمی دانشگاهی و فرهنگی بود.

شاعر «نردبان اندر بیابان» در پایان با اشاره به حس نوعدوستی سیمین دانشور و کمک‌هایی که به افراد گرفتار مشکلات مالی و روزمره می‌کرد، یادآور شد: او دریایی از خاطرات و مسائل ادبی و فرهنگی و هنری دوران ما را با خود به زیر خاک برد.