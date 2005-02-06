طرح توليد كشنده هاي ( تريلي) ارزان قيمت در ايران خودرو ديزل نهايي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير عامل ايران خودرو ديزل با بيان اين مطلب گفت: طرح توليد كشنده هاي (تريلي) ارزان قيمت در راستاي حفظ منافع ملي انديشيده شده و اين طرح با هدف نوسازي و ساماندهي ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاري و تسهيل شرايط تبديل خودروهاي تجاري فرسوده ارايه شده است.

مجيد شيخاني افزود: در صورت تصويب اين طرح از خروج مقادير زيادي ارزاز كشورو ورود خودروهاي تجاري دست دوم به كشورجلوگيري خواهد شد.

وي از رشد 90 درصدي توليد خودروهاي تجاري در اين شركت خبر داد و تصريح كرد: درسالجاري به رقم بي سابقه توليد بيش از 19500 دستگاه انواع كاميون و كشنده و اتوبوس و ميني بوس دست خواهيم يافت.

شيخاني افزود: با توجه به رقم توليد 11 هزاردستگاه خودرو در سال 82 در شركت ايران خودرو ديزل ، رشد توليد در سال 83 افتخار آميز است.

وي خاطر نشان كرد: براي سال آينده توليد 20 هزار دستگاه كاميون و كشنده و بيش از پنج هزاردستگاه خودروي ون، ميني بوس و اتوبوس پيش بيني شده است.