10 هزار کتابخانه در کانونهای فرهنگی مساجد کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا ارباب سلیمانی صبح جمعه در همایش تجلیل از فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران با اشاره به جایگاه مسجد در فرهنگ اسلام افزود: امروز در سراسر کشور بیش از دو میلیون جوان و نوجوان در کانون ها فرهنگی و هنری مساجد با آموزه های قرآن و اهل بیت آشنا می شوند.

وی افزود: با توجه به جایگاه این کانون ها ، تصویب شد تا پایان برنامه پنجم توسعه 4/1 (یک چهارم) مساجد کشور دارای کانون فرهنگی و هنری شوند.

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: امروز کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور سدی در برابر هجمه های سنگین دشمن است.

وی با تبیین سیاست مسجد محوری پیامبر اسلام گفت: کسانی که در امر تبلیغ و نشر معارف پیامبران و امامان فعالند باید ارتباطشان را با مساجد مستحکم تر کنند چراکه ظرفیتی قابل توجه در این کانون ها وجود دارد.

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور تاکید کرد: اگر مساجد قوی باشد در مقابله با دشمن توانمند تر خواهد بودو این امر با حضور بیشتر جوانان در مساجد محقق خواهد شد.

در این همایش از کتاب نظامنامه جامع کتابخانه های مساجد سراسر کشور، کتاب مسجد تراز اسلامی و نرم افزار تفسیر همراه رونمایی شد.



در این مراسم ضمن تجلیل از فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد از حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان به عنوان مدیر مسجدی قدردانی شد.

