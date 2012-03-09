در حالی که آفتاب نیمروز زمستانی در ورای کوه جبل قاسیون دمشق پنهان می شد کودکان دبستانی سوریه که آثار نگرانی در چهره آنان به سبب فعالیت گروههای مسلح تروریستی مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو و صهیونیستها، کاملا آشکار بود به سرعت راهی خانه های خود می شدند.



شهر دمشق با وجود شور و نشاط ساکنان آنان آبستن حوادثی ناشناخته بود و هاله ای از نگرانی روانی بر شهر سایه افکنده بود.



آیا سوریه خواهد توانست از بحران فعلی خارج شود؟ آیا بشار اسد رئیس جمهوری جوان سوریه همچنان بر سر قدرت باقی خواهد ماند؟ آیا ناتو سرانجام برای سرنگونی دولت سوریه وارد عمل خواهد شد؟آیا تاکتیک گروه های تروریستی برای مقابله با نیروهای دولتی تغییر خواهد کرد؟ هیچ کس نمی تواند پاسخ دقیقی به این سوالات بدهد.



سوریه که در قلب منطقه موسوم به هلال خصیب است با جمعیتی بالغ بر 23 میلیون نفر در کنار ساحل دریای مدیترانه قرار دارد و وسعت ان حدود 185هزار کیلومتر مربع است.



حزب بعث از سال 1963 تا کنون به عنوان یگانه حزب حاکم قدرت را در انحصار دارد، اما اخیرا با حذف ماده 8 از قانون اساسی عملا اختیارات این حزب به شدت کاهش یافت.



حوادث سوریه از 11 مارس گذشته از شهر درعا آغاز شد، و به سرعت با دخالت خارجی به سایر شهرهای سوریه از جمله حمص، حلب، ادلب، حماه و دیر الزور گسترش یافت.



در ابتدا مطالبات مردم در چارچوب آزادی های فردی و اجتماعی و ضرورت مبارزه با فساد قرار داشت که نظام سوریه هم بر به حق بودن این خواسته ها و انجام اصلاحات تاکید کرد، اما گروه های سلفی و تکفیری وارد گستره تظاهرات مردمی شدند و این تظاهرات را به سمت خشونتهای غیر قابل توجیه هدایت کردند.



پس از گذشت نزدیک به یک سال، هیئتی از رسانه های جمهوری اسلامی ایران، با ذهنیتی کاملا مغایر با واقعیتهای میدانی موجود در سوریه وارد دمشق شد تا از نزدیک مشاهدات خود را انعکاس دهد.

تشکیل یک جبهه جهانی علیه سوریه که در آن آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، عربستان، قطر، ترکیه و جریان 14 مارس به رهبری سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان قرار دارند، شرایط دشواری برای دولت سوریه به وجود آورده زیرا این جبهه به شدت در پی سرنگونی نظام سوریه برآمده است .



با این حال مردم سوریه اگر چه نسبت به حاکمیت حزب بعث نظر مساعدی ندارند، اما همگی آنان بشار اسد را خط قرمز خود می دانند که نباید از آن عبور کرد.



در سفر هیئت رسانه ای ایران که به دعوت وزارت اطلاع رسانی سوریه انجام شد، خانم نجاح العطار معاون رئیس جمهوری ، عدنان محمود وزیر اطلاع رسانی فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه ،عبداللطیف عمران مدیر کل دار البعث ، احمد ضوا مدیر کل خبرگزاری سوریه(سانا) ، لونا الشبل مشاور رسانه ای رئیس جمهوری سوریه،سر لشکر طارق الحسن رئیس کل سازمان امنیت ، سرلشکر محمد خالد الهنوس استاندار درعا، خالد عبدالحمید رئیس جبهه نجات ملی فلسطین ونیز شیعیان سوری رانده شده از حی البیاض حمص و سران عشایر سوریه در دیدار با اعضای این هیئت، دیدگاه های خود را در خصوص اوضاع سوریه بیان داشتند.



اعضای این هیئت همچنین از مناطق درعا، خربه غزال، حومه دمشق و بیمارستان نظامی تشرین دیدن و فیلم و گزارش تهیه کردند.



مجموع این دیدار این تلقی را در ذهن هیئت مطبوعاتی ایران ترسیم کرد که سوریه تا کنون توانسته از بحران سنگین داخلی و منطقه ای و بین المللی خارج شود، اما خطر همچنان باقی است.



سلفی ها که در شهرهای مرزی درعا " هم مرز اردن" ادلب" هم مرز ترکیه" دیر الزور "هم مرز عراق" حمص" هم مرز لبنان" متمرکز شده بودند با تحمل تلفات وخسارات سنگین از این شهرها فرار کردند .



با این حال ممکن است که تاکتیک گروه های تروریستی تغییر کند واین مجموعه از فاز جنگ متمرکز شهری خارج شوند و به سمت عملیات انتحاری و ترورهای فردی حرکت کنند.

سلاحهای کشف شده از گروههای مسلح

به اعتقاد مقامالت سوریه آنچه که در این کشور می گذرد یک جنگ تمام عیار جهانی در حوزه های سیاسی، نظامی، امنیتی ،اقتصادی و رسانه ای علیه این کشور است .



هیئت رسانه ای ایران در جمع بندی سفر 9 روزه خود به سوریه به این نتیجه رسیده که اگر بشار اسد بتواند از این بحران به سلامت عبور کند، خاورمیانه جدیدی در منطقه بر اساس فرمول های جدید شکل خواهد گرفت.



در این خاورمیانه جدید که با محوریت ایران، سوریه و مقاومت اسلامی لبنان شکل خواهد گرفت آمریکا، اسرائیل، عربستان ، قطر و ترکیه جائی نخواهند داشت.



اما اگر سوریه نتواند این بحران را مدیرت کند و اصلاحات لازم را انجام دهد، معلوم نیست که آینده خاورمیانه به چه سمت و سویی خواهد رفت.



در گزارشهای بعدی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر تلاش خواهد کرد تا مشاهدات عینی خود را از اوضاع میدانی سوریه روزانه به صورت پاورقی منتشر کند.



حسن هانی زاده خبرنگار اعزامی مهر به سوریه