به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو از جمله رشته‌هایی بود که امسال در تمام میادین مهم کشوری اعم از لیگ و قهرمانی کشور که طبق فدراسیون تکواندو برگزار شد، سالی موفق را پشت سر گذاشت و این هیئت بهترین نفرات را به مسابقات مختلف اعزام کرد.



در یکی از آخرین برنامه های سال جاری در بخش قهرمانی، هیئت تکواندو قم پیکارهای تکواندو قهرمانی استان را در رده های سنی مختلف اعم از خردسالان، نونهالان و نوجوانان از امروز برگزار می کند و بعد از اینکه نفرات برتر هر رده سنی در اوزان مختلف شناخته شدند، از آنها تقدیر خواهد شد.



اعزام برترین ها به مسابقات لیگ تکواندو کشور



در واقع بعد از پایان مسابقات تکواندو قهرمانی استان قم که در هر سه رده سنی به نوعی انتخابی استان برای اعزام به پیکارهای قهرمانی کشور و همچنین لیگ باشگاه‌های کشور محسوب می‌شود، برترین‌ها برای قرار گرفتن در ترکیب تیم های اعزامی قم به لیگ های کشور در سال آینده انتخاب می شوند.



البته به این نکته هم باید اشاره کرد که در برخی اوزان شاهد دعوت شدن نفرات اول تا سوم به اردوی تیم‌های هر سه رده سنی خواهیم بود و در برخی اوزان، مربیان تیم‌های خردسالان، نونهالان و نوجوانان، چهره‌های شاخص از نظر فنی را نیز به اردو دعوت می کنند.



به همین دلیل و با توجه به اینکه در طول سال پیکارهای مختلف تکواندو قهرمانی کشور در پیش است و هدف هیئت تکواندو قم اعزام تیم هایی قوی و منسجم به این مسابقات است، مسابقات استانی را با شرکت تکواندوکاران حاضر در باشگاه های مختلف برگزار می‌کند.



رقابت تکواندو کاران مدعی در خانه تکواندو قم



بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در هیئت تکواندوی استان قم، تمام مدعیان تیم های مختلف تکواندو قم از عصر امروز جمعه نوزدهم اسفند ماه در پیکارهای قهرمانی استان در خانه تکواندو قم جنب بوستان‌هاشمی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.



در حالی که بر اساس تقویم فدراسیون تکواندو، زمان‌بندی برگزاری رقابت‌های لیگ باشگاه های استان مشخص است، بر این اساس بعد از مسابقات قهرمانی استان هیئت تکواندو قم در نظر دارد رقابت های قهرمانی لیگ تکواندو باشگاه های استان را همانند دوره های گذشته با شور و هیجان بالایی برگزار کند.



یکی از اهداف هیئت تکواندو استان قم حضوری قوی در رقابت‌های رده سنی جوانان و بزرگسالان کشور است، مسابقاتی که در رده های سنی مختلف تقویت تیم هایی قوی و منسجم هم در بخش پسران و آقایان و هم برای بخش بانوان برنامه‌ریزی شده است.



این در حالی است که برگزاری رقابت‌های لیگ استانی مطابق سال‌های گذشته در هر دو بخش آقایان و بانوان، برپایی کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی در هر دو بخش داوری و مربیگری رشته‌های پومسه و کیوروگی و همچنین حضور منظم در برنامه‌های فدراسیون از برنامه های مهم اجرایی سال جاری هیئت تکواندو قم محسوب می‌شود.

