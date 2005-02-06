رحمان محمدي راد درحالت بيهوشي داروي نيروزا مصرف كرده است

محمدرضا يزداني خرم رئيس فدراسيون واليبال با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: فدراسيون واليبال درزمينه مبارزه با دوپينگ دربين تمامي فدراسيونها پيشگام بوده وهمواره جزو اولين فدراسيونهايي قرارداشته كه ازستاد مبارزه با دوپينگ تقاضاي نظارت وكنترل بر بازيكنان واليبال را داشته است.

يزداني خرم تصريح كرد: درجريان ديدار تيمهاي واليبال پيكان وپگاه اروميه كه درماه مبارك رمضان برگزارشد، بنابر پيشنهاد خود ما از4 بازيكن تست دوپينگ گرفتند ونمونه هاي اين تستها طبق اصول وضوابط به آزمايشگاهي دركلن آلمان ارسال كردند.

رئيس فدراسيون واليبال يادآورشد: رحمان محمدي راد ازجمله واليباليستهايي است كه درماه مبارك رمضان عليرغم فشارهاي زيادي كه درتمرينات ومسابقات به وي وارد مي شد، روزه خود را كامل گرفت و اتفاقا مسابقه پگاه وپيكان كه درروزهاي پاياني ماه مبارك برگزارشد، كه درهمان بازي وي بي هوش شد ومجبورشدند وي را به بيمارستان منتقل كنند.

وي پيرامون اين ماجرا اظهارداشت: پزشك معالج محمدي راد نيزبدون اطلاع از قوانين ومقررات 3 عدد آمپول به وي تزريق مي كند كه يكي ازاين آمپولها براساس فرمول كميته پزشكي جزو موارد نيروزا محسوب مي شود وپاسخي كه ازآزمايشگاه كلن آلمان به ما اعلام شد نيزاين موضوع را تاييد كرد.

يزداني خرم با اشاره به اينكه ستاد مبارزه با دوپينگ نيزكارش را درست انجام داده گفت: بعد ازاينكه پاسخ آزمايشها ازكلن آمد، درجلسه اي كه با آقاي دكترطاهري دبيرستاد ورحمان احمدي راد داشتيم وبا بررسي پرونده پزشكي مشخص شد كه محمدي راد هيچ نقشي در اين كار نداشته و طبيعي بود كه هرورزشكاري را درحالت بيهوشي اگر به بيمارستان منتقل كنند، ممكن است چنين داروهايي را براي بهبودي وي تجويزكنند. بنابراين مدارك موجود به تاييد ستاد مبارزه با دوپينگ كشورمان رسيد واين ستاد نيزآن را به فدراسيون جهاني واليبال وستاد جهاني مبارزه با دوپينگ ارسال كرد تا عملا بحث دوپينگ محمدي منتفي شود چرا كه ازنظرآنها نيز اين امربا توجه به مدارك موجود غيرعمدي بوده است.

يزداني خرم در ارتباط با محروميت بازيكن دوپينگي وجريمه بازيكني كه دوپينگ اومحرزمي شود، گفت: قانون مي گويد در بازيهاي تيمي اگر ورزشكاري دوپينگ كرد، فقط خود آن بازيكن محروم مي شود وهيچگونه محروميتي متوجه تيم نخواهد بود.

رئيس فدراسيون واليبال درپايان گفت: ما اگربه رحمان محمدي راد كه ازجمله واليباليستهاي با اخلاق ومودب است، اعتماد نداشتيم ومدارك پزشكي مسابقه موجود نبود، يقينا زودترازكميته مبارزه با دوپينگ با وي برخورد مي كرديم، چرا كه با هيچكس تعارف نداريم.