به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری درباره توسعه سرانه فضای سبز شهر تهران با بیان اینکه برای احداث هر متر فضای سبز به یک تا سه میلیون تومان بودجه نیاز است، اظهار کرد: سرانه فضای سبز شهر تهران هم اکنون حدود 14 متر است که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان در سال آینده به 15 متر افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در مناطق 7،11،10،17 و 9 سرانه فضای سبز بسیار پایین تر از حد استاندارد است که در تلاش هستیم با تجمیع بافت های فرسوده و توسعه فضاهای سبز عمودی کمبودها در این زمینه را جبران کنیم .

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران اضافه کرد: در مناطقی که دارای سرانه فضای سبز پایین هستند برای زیبایی منظر و افزایش سرانه فضای سبز، ترویج استفاده از گل و گیاه در سطوح غیر همسطح در نظر گرفته شده که این طرح هم اکنون در مناطق 12،11،10،9،7 و 17 در حال اجرا است.

مختاری در ادامه به اجرای طرح ساماندهی و واکاری درختان خیابان ولی عصر(عج) به طول 36 کیلومتر رفت و برگشت و توسعه فضای سبز و غرس درخت در دو طرف بزرگراه شهید چمران حد فاصل چهارراه ولیعصر(عج) تا بوستان ولایت اشاره کرد و گفت: در واکاری درختان خیابان ولی عصر(عج) سه هزار درخت به واکاری احتیاج داشت که تاکنون واکاری دو هزار درخت به انجام رسیده و مابقی تا قبل از پایان اسفند ماه سال جاری به انجام می رسد.

وی با بیان اینکه ساماندهی درختان این خیابان از گونه چنار است گفت: کارگروه ساماندهی خیابان ولیعصر(عج) که متشکل از شهرداران چهار منطقه 1، 3 ، 6 و 11 است تشکیل شده تا زیر نظر این ستاد واکاری های درختان انجام شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها ادامه داد: این پروژه از میدان تجریش تا راه آهن دوماهه به سرانجام می رسد و تلاش شده از درختان هشت ساله در واکاری استفاده شود.

مختاری همچنین تصریح کرد: بر اساس دستور شهردار تهران قرار شد در بزرگراه شهید چمران حد فاصل پل یادگار امام(ره) تا بوستان ولایت در دو طرف توسعه فضای سبز و کاشت نهال به انجام برسد که تاکنون در قسمت غربی بزرگراه شهید چمران تا ملاصدرا این اقدام صورت گرفته و تا پایان فروردین ماه سال 91 به اتمام می رسد.

وی در ادامه با اشاره به ایجاد فضاهای سبز در بدنه بزرگراه ها گفت: در سال گذشته بزرگراه های باکری، چمران، همت ، زین الدین و آزادگان فضای سبز عمودی ایجاد شد و برای سال آینده نیز طراحی فضای سبزعمودی بزرگراه امام علی (ع) در دستور کار قرار دارد.